Homem de 25 anos, foragido da JustiçaReprodução

Publicado 20/01/2025 13:53

Cabo Frio - Um homem de 25 anos, foragido da Justiça, foi preso na noite de sexta-feira (17), por volta das 20h, na Rua Barão da Torre, no bairro Samburá, em Cabo Frio. A ação ocorreu durante patrulhamento policial em uma área conhecida por denúncias de tráfico de drogas.



De acordo com a Polícia Militar, o homem foi abordado durante a operação, e, ao consultarem sua identificação no sistema, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.



O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio. Ele permanece preso à disposição da Justiça.