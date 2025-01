Ação de limpeza - Ascom

Publicado 20/01/2025 13:30

Cabo Frio - Nos últimos dias, foram realizadas ações de limpeza e reparos nos cemitérios Santa Izabel, localizado no bairro Portinho, e Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio.



A atual gestão municipal informou que encontrou os cemitérios em estado de abandono, com sujeira acumulada e mato alto entre os jazigos e sepulturas. Para atender melhor ao público, especialmente em um momento delicado, os locais passaram por serviços de varrição, capina e retirada de entulho.

Segundo o município, no cemitério Santa Izabel, foi realizada a capina de todo o espaço e a poda das árvores no terreno ao lado. Foram retirados mais de 120 sacos de lixo durante os serviços.



Já no Jardim dos Eucaliptos, além de ações de capina e limpeza, foram removidas árvores caídas sobre os jazigos e realizada a dedetização do local. Segundo a gestão, a quantidade de galhos, mato, lixo e entulho retirada do cemitério encheu 10 caminhões.



“Ao assumirmos a gestão dos cemitérios, o panorama era de caos, mas com muito trabalho das equipes da secretaria, fizemos as melhorias necessárias para dar mais dignidade e conforto ao público”, destacou o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal.