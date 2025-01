116 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 20/01/2025 13:40

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas na tarde da última sexta-feira (17), por volta das 15h, na Rua Lúcio Gonçalves Trindade, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. A abordagem ocorreu após informações sobre a atuação do jovem no tráfico de drogas na região.

Segundo a polícia, o adolescente foi encontrado na Praça da Praia do Siqueira, onde teria admitido prestar serviços para o tráfico em razão de uma dívida considerada “incalculável” e de já possuir passagens por atos infracionais. Próximo ao local, os agentes localizaram 116 pinos de cocaína, que foram apreendidos.

O material recolhido foi levado à delegacia, onde o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme previsto na Lei 11.343/06. Ele permanece apreendido à disposição da Justiça.