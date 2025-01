Praça do Moinho, localizada no bairro Peró - Imagem ilustrativa

Praça do Moinho, localizada no bairro PeróImagem ilustrativa

Publicado 20/01/2025 14:26

Cabo Frio - Neste final de semana, a prefeitura de Cabo Frio deu início ao processo de organização da Praça do Moinho, localizada no bairro Peró. A ação, acompanhada de perto pelo prefeito Serginho (PL), teve como objetivo reorganizar o espaço, estabelecendo áreas específicas para quiosqueiros, ambulantes, artesãos e food trucks.



De acordo com o prefeito, a medida tem como objetivo garantir que, já no próximo final de semana, a praça apresente um novo padrão de organização, com calçadas preservadas e acesso livre para a população e os turistas. “Estamos orientando quiosqueiros, ambulantes, artesãos e food trucks para que, a partir do próximo final de semana, a organização do espaço já esteja diferente: com áreas definidas para cada atividade, preservando as calçadas e o acesso livre à praça”, declarou Serginho.



A Praça do Moinho é considerada um espaço de convivência, lazer e integração para a população local e para os visitantes. Durante a ação, o prefeito destacou a importância do ordenamento para valorizar o local, famoso pela praia que ostenta o selo Bandeira Azul.



“Peró é um bairro incrível, e nossa Praia do Peró é simplesmente fantástica. Vamos resgatar o orgulho desse lugar maravilhoso, sempre com diálogo, mas garantindo o cumprimento das regras e da lei”, afirmou.



A ação integra um esforço do município para reorganizar espaços públicos, que já conta com outras iniciativas voltadas à melhoria da infraestrutura e à organização de áreas destinadas ao comércio local e ao turismo.