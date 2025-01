126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 21/01/2025 17:27

Cabo Frio - Uma mulher de 36 anos procurou a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) na madrugada desta segunda-feira (20) para registrar uma ocorrência de agressão e ameaça cometida pelo marido, de 42 anos. O caso aconteceu na Estrada dos Búzios, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente e sofrido ameaças por parte do companheiro. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o casal até a delegacia. Ambos também receberam atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Diante dos fatos, o agressor homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica da Lei Maria da Penha e preso.

Além disso, a motocicleta Yamaha FZ 150 Fazer, de cor azul, que estava em posse do agressor, foi entregue à vítima. Segundo o relato da mulher, a moto havia sido adquirida em seu nome para que o marido pudesse trabalhar. O caso segue sob investigação da 126ª DP.