Acidente - Cabo Frio em Foco

Acidente Cabo Frio em Foco

Publicado 21/01/2025 17:24

Cabo Frio - Um novo acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (20) na Estrada do Guriri, em Cabo Frio. A ocorrência, que envolveu dois veículos, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros ao local.



As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das possíveis vítimas envolvidas.



Devido ao acidente, o trânsito na região apresentou lentidão e congestionamentos, causando transtornos aos motoristas que trafegavam pela rodovia.