Acidente Reprodução

Publicado 21/01/2025 17:54

Cabo Frio - Um homem ficou ferido na tarde desta segunda-feira (20) após pular de uma lancha no Canal do Itajuru, altura do terminal de transatlânticos de Cabo Frio. Segundo informações preliminares, a vítima, um turista, teria batido a cabeça, resultando em uma lesão no pescoço.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e encaminhou a vítima ao Hospital Central de Emergências (HCE) da cidade. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde do homem.



O Jornal O Dia tenta contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: Talk Show dos Lagos