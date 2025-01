126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 22/01/2025 18:17

Cabo Frio - Uma guarnição da Polícia Militar prendeu um casal na tarde desta terça-feira (21) após denúncia de furto em uma farmácia localizada na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no bairro Braga, em Cabo Frio.

Segundo informações da polícia, funcionários da Drogaria do Povo acionaram a guarnição após perceberem o furto de produtos cosméticos. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento foram fundamentais para a identificação dos suspeitos, que foram encontrados na Rua Ministro Gama Filho.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o casal uma bucha de maconha e nove pedras de crack. Questionados sobre o furto, os suspeitos confessaram o crime e informaram que haviam vendido os produtos furtados na comunidade do Manoel Correia, utilizando o dinheiro para comprar drogas.

O casal foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).