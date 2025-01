Guarda Municipal salva turista mineiro de afogamento - Reprodução

Publicado 22/01/2025 18:13

Cabo Frio - Na madrugada desta quarta-feira (22), a rápida ação de um Guarda Civil Municipal (GCM) evitou uma tragédia na Praia do Forte, em Cabo Frio. Um homem, de aproximadamente 40 anos e natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi salvo de um afogamento após entrar no mar sob efeito de álcool.



O alerta foi dado por um casal que, preocupado com a situação, procurou a base do Grupamento Operacional de Praia (GOP). O GCM Franklin, que estava em uma operação conjunta com outros agentes, não hesitou em entrar no mar para resgatar o homem.



O incidente ocorreu por volta das 1h30. Ao chegar ao local indicado pelo casal, o guarda confirmou a presença do homem em dificuldades e imediatamente iniciou o resgate. A vítima foi retirada do mar e recebeu os primeiros socorros.