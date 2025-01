Motorista é flagrado dormindo ao volante - Reprodução/Rede social

Publicado 24/01/2025 18:42

Cabo Frio - Um motorista foi flagrado dormindo ao volante na madrugada desta sexta-feira (24) na RJ-106, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. O veículo, que seguia pela contramão, atingiu uma velocidade considerável, obrigando outros motoristas a desviar para evitar acidentes.



No vídeo que registrou o ocorrido, é possível observar o momento em que uma motocicleta chega a colidir levemente com o carro, que só parou ao atingir o acostamento. Apesar do susto, nenhum acidente grave foi registrado.



Após o veículo parar, o autor das imagens abriu a porta do carro e encontrou o condutor dormindo. Ele estava sozinho no automóvel.



Não se sabe se o homem sofreu algum mal súbito ou se estava embriagado, como especulou o autor das imagens.



O carro possui placas de Silva Jardim, mas ainda não foi confirmado se o veículo pertence ao motorista flagrado. O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, que informou não ter sido acionada para a ocorrência. A Guarda Civil Municipal da cidade também não foi comunicada.