Defesa Civil interdita imóvel - Ascom

Defesa Civil interdita imóvel Ascom

Publicado 24/01/2025 18:19

Cabo Frio - A Defesa Civil de Cabo Frio foi acionada na manhã desta sexta-feira (24) para atender a uma ocorrência depois que um imóvel pegou fogo no bairro Alto da Rasa.



Após realizar uma vistoria técnica no local, a equipe constatou avarias estruturais que comprometeram a segurança do imóvel, levando à interdição total da residência.

Defesa Civil interdita imóvel Ascom

Cinco pessoas que moravam no local foram encaminhadas para a casa de parentes próximos. Apesar do incidente, não houve registro de feridos.



Os moradores também receberam atendimento da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Maria Joaquina, que prestou orientações e ofereceu apoio necessário às vítimas.

Defesa Civil interdita imóvel Ascom

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 e também no telefone (22) 2647-0199, ambos com atendimento 24h.