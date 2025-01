Da esquerda para a direita: secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Vantoil Martins, empresário Rodolfo Acri e prefeito Fabinho Costa - Reprodução

Da esquerda para a direita: secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Vantoil Martins, empresário Rodolfo Acri e prefeito Fabinho CostaReprodução

Publicado 30/01/2025 13:03

Um encontro realizado em Iguaba Grande, nesta quarta-feira (29), pode marcar mais um passo importante no desenvolvimento do turismo na Princesinha dos Lagos. O prefeito Fabinho Costa (CID) recebeu o empresário Rodolfo Acri, proprietário do teleférico de Nova Friburgo, um dos principais cartões postais da cidade serrana e que atrai turistas o ano inteiro. A ideia é instalar um em Iguaba. Em um feriadão, por exemplo, o teleférico friburguense costuma atrair mais de 2 mil visitantes. Imaginem em Iguaba, numa alta temporada inteira? A conversa, que também contou com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Vantoil Martins, foi no Mirante Municipal Dona Célia. Há interesse de que o equipamento seja instalado ali. O trajeto teria 500m de extensão, com direito a um visual panorâmico da cidade. Fabinho gostou tanto do projeto que deve fazer em breve um chamamento público para empresas que se interessarem em colocá-lo em prática.



Ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, entre Vantoil Martins e Fabinho Costa Reprodução

VISITA DE CORTESIA



Ainda em Iguaba, quem também visitou Fabinho e Vantoil foi a ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. Numa visita de cortesia, bateu um papo com os dois e depois seguiu pra Rio das Ostras, pra conversar com o prefeito Carlos Augusto (PL). Fátima é a futura assessora da Embratur, a convite do presidente, Marcelo Freixo.



Comandante do 25º BPM, coronel Andréia Campos, e Fabinho Costa Reprodução

REFORÇO NA SEGURANÇA



Continuando em Iguaba, Fabinho recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (29), a comandante do 25º BPM, coronel Andréia Campos. Ele fez uma solicitação de reforço no policiamento e quer fortalecer as ações preventivas e o patrulhamento ostensivo. Ainda em Iguaba, quem também visitou Fabinho e Vantoil foi a ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. Numa visita de cortesia, bateu um papo com os dois e depois seguiu pra Rio das Ostras, pra conversar com o prefeito Carlos Augusto (PL). Fátima é a futura assessora da Embratur, a convite do presidente, Marcelo Freixo.Continuando em Iguaba, Fabinho recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (29), a comandante do 25º BPM, coronel Andréia Campos. Ele fez uma solicitação de reforço no policiamento e quer fortalecer as ações preventivas e o patrulhamento ostensivo.