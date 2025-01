O evento reuniu moradores, autoridades municipais e estaduais, além de representantes de organizações civis. Na foto, ao centro, Dr. Serginho conversa sobre melhorias - Renata Cristiane

Publicado 29/01/2025 13:00

O auditório do Hotel Paradiso ficou lotado nesta terça-feira (28) para a audiência pública promovida pela Prefeitura de Cabo Frio. O evento reuniu moradores, autoridades municipais e estaduais, além de representantes de organizações civis, para debater estratégias de combate ao crack, segurança pública e melhorias estruturais no bairro Braga.



Com ampla participação popular, a audiência teve como objetivo aproximar o poder público da comunidade e construir soluções conjuntas para os desafios enfrentados na região. Lideranças comunitárias e representantes de diversos setores apresentaram demandas, com destaque para a segurança, a limpeza urbana e a infraestrutura local.



Durante o encontro, o prefeito Dr. Serginho anunciou um pacote de medidas que será implementado pela gestão municipal. Na área de assistência social, a Prefeitura promoverá a mudança do CAPS e da Casa de Passagem para locais mais adequados, garantindo um atendimento mais digno e eficaz para a população em situação de vulnerabilidade. Além disso, será reforçada a política de reintegração social de dependentes químicos, incluindo encaminhamento ao mercado de trabalho para aqueles em condições de recuperação.



No eixo da segurança pública, está prevista a ampliação do efetivo policial por meio do programa Proeis, além do reforço da atuação da Polícia Militar e da Romu no bairro Braga (especialmente na área do Morubá), com operações direcionadas ao combate ao tráfico de drogas. Outra medida de grande impacto será a demolição completa do antigo Hotel Acapulco, ponto crítico de desordem urbana na região. O fechamento de estabelecimentos comerciais irregulares que não atendam às normas legais também será realizado.



Para melhorar a limpeza e a organização do bairro, a Prefeitura alterará o horário da coleta de lixo, que passará a ser feita a partir das 18h, já a partir desta quarta-feira (29). O descumprimento da nova regra poderá acarretar multas. Além disso, um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será lançado após o Carnaval, abrangendo novos horários de coleta, instalação de caçambas e medidas para regularizar o descarte de resíduos da construção civil.



“Não vamos esquecer de quem mais precisa. As pessoas em situação de vulnerabilidade terão todo o nosso cuidado, com acolhimento digno e oportunidades reais de recuperação. Ao mesmo tempo, vamos reforçar a segurança para garantir tranquilidade aos moradores do Braga. Estamos implementando ações concretas para transformar Cabo Frio e garantir mais segurança, dignidade e qualidade de vida para a nossa população. Essas medidas não são promessas, são compromissos que já estão sendo colocados em prática. Nosso objetivo é construir uma cidade mais organizada, segura e com mais oportunidades para todos”, afirmou o prefeito Dr. Serginho.



Entre as autoridades presentes estavam a comandante do 25º BPM, coronel Andréia, o delegado da 126ª DP, Phelipe Cyrne, o vice-prefeito Miguel Alencar, o presidente da Câmara, Vagner Simões, o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, o secretário de Assistência Social, Flávio Moreira, a secretária de Saúde, Bia Trindade, e o presidente da Comsercaf, Jehann Costa.

Confira entrevista exclusiva com Serginho: