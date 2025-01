Prefeito, Dr. Serginho e presidente da Prolagos, Luiz Fernando Fabriane - Reprodução

Prefeito, Dr. Serginho e presidente da Prolagos, Luiz Fernando FabrianeReprodução

Publicado 31/01/2025 12:44

A cidade de Cabo Frio deu um passo importante em direção à melhoria do saneamento básico com o anúncio da renovação da licença ambiental para a extensão da rede de água em São Jacinto e a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia do Siqueira. As informações foram divulgadas pelo prefeito Dr. Serginho em sua conta do Instagram, nesta quinta-feira (30), após uma reunião que contou com o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, a equipe técnica do INEA e o presidente da Prolagos, Luiz Fernando Fabriane.



A renovação da licença ambiental garante a continuidade das obras de extensão da rede de água em São Jacinto, levando água tratada para toda a comunidade. A obra já está em andamento e deve beneficiar um grande número de moradores da região.



Outra importante conquista para a cidade é a ampliação da ETE da Praia do Siqueira. O município cedeu um terreno vizinho de 5 mil metros quadrados para a segunda fase da estação, que passará a ser terciária. Isso significa que, em vez de despejar esgoto in natura, a estação lançará água de reuso tratada, beneficiando toda a região e contribuindo para a preservação do meio ambiente.



O prefeito Dr. Serginho também anunciou que a dragagem do lodo acumulado na Praia do Siqueira está em fase final de estudos técnicos, após aprovação do licenciamento pelo INEA. A expectativa é que a ação resolva um problema antigo da região e melhore a qualidade ambiental da área.



Na próxima terça-feira (4), o prefeito Dr. Serginho se reunirá com o secretário estadual de Meio Ambiente para discutir novidades sobre os projetos de saneamento em Cabo Frio. A expectativa é que novas ações sejam anunciadas em breve, beneficiando ainda mais a população da cidade.