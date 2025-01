Participaram da vistoria os secretários de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Dias; de Cultura, Carlos Ernesto Lopes; e de Turismo, Davi Barcelos - SECOM

Participaram da vistoria os secretários de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Dias; de Cultura, Carlos Ernesto Lopes; e de Turismo, Davi Barcelos SECOM

Publicado 31/01/2025 15:43

A juíza federal Mônica Lúcia do Nascimento Alcântara Botelho, titular da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, determinou a realização de uma audiência pública para a próxima quarta-feira (5) às 16h, nas proximidades do Quiosque 17, conhecido como Cabana do Pescador, localizado na Praia das Conchas, em Cabo Frio. O encontro busca discutir a questão judicial envolvendo a ocupação irregular do imóvel, cuja demolição foi determinada por decisão judicial de 2018.



A audiência ocorre no âmbito de um processo conexo ao cumprimento de sentença na ação reivindicatória movida pela União. As partes responsáveis pela Cabana do Pescador tentam suspender a decisão que determinou a imissão na posse a favor da União Federal e a posterior demolição do quiosque, ocupante de um bem de uso comum do povo e terreno de Marinha sem autorização da Secretaria de Patrimônio da União.



Em seu despacho, a magistrada ressaltou que bens de uso comum do povo estão sujeitos a regime especial de proteção e conservação. Destacou ainda que a ocupação de tais áreas só pode ocorrer mediante autorização da Secretaria de Patrimônio da União, após a elaboração de estudo e relatório de impacto ambiental, conforme prevê a Constituição Federal.



A juíza Mônica Botelho enfatizou que a audiência busca garantir a efetividade de uma solução juridicamente adequada, ouvindo representantes da comunidade, procuradores, representantes da Prefeitura de Cabo Frio e da Secretaria de Patrimônio da União. O objetivo é buscar um consenso para a situação.



Diante da complexidade do caso, a magistrada determinou a intimação do Município de Cabo Frio para garantir a presença de efetivo da guarda municipal na área, a fim de evitar o ingresso de pessoas sem autorização, em razão de relatos de furtos e do risco de acidentes com banhistas e frequentadores.



A participação remota na audiência não será permitida, dada a importância da discussão presencial. A decisão completa pode ser consultada no site www.jfrj.jus.br, pelo processo 5004586-62.2024.4.02.5108/RJ.