Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel - Ascom

Publicado 03/02/2025 19:17

Reconhecendo a importância de uma atuação conjunta entre as lideranças da Região dos Lagos, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), vai realizar uma reunião estratégica para debater a situação sanitária da Laguna de Araruama. Foram convidados para o encontro os prefeitos de Araruama, Daniela Soares (MDB); Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP); Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL); Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), e Iguaba Grande, Fabio Costa (CID). A reunião para mobilização das autoridades será na quarta-feira (5), na sede da Prefeitura aldeense.

O objetivo é alinhar esforços entre os municípios para fortalecer o trabalho de prevenção e fiscalização, além de compartilhar as ações que a Prefeitura aldeense está realizando em prol da laguna. “A Lagoa de Araruama é um patrimônio natural compartilhado por várias cidades, por isso, precisamos unir forças para enfrentar esse desafio e garantir soluções eficazes. Esse encontro é muito importante para que cada município apresente suas ações e, juntos, possamos definir estratégias conjuntas”, afirmou o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel.

Além da mobilização regional, o prefeito também está buscando apoio do Governo do Estado. Nesta terça-feira (4), Fábio do Pastel irá se reunir com o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi. Nesta segunda-feira (3), o subsecretário de Meio Ambiente, Ronaldo Medeiros, esteve na Prefeitura aldeense para alinhar os detalhes da visita.