A iniciativa dá início ao Programa de Renovação da Frota Municipal Foto Renan Freitas/PMSPA

Publicado 03/02/2025 16:53

Os passageiros do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de São Pedro da Aldeia terão ainda mais conforto e segurança no dia a dia. O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta segunda-feira (3), um ônibus novo, zero quilômetros rodados, para integrar o transporte municipal. A iniciativa da Secretaria de Segurança e Ordem Pública dá início ao Programa de Renovação da Frota Municipal. Atendendo, ainda, a uma demanda da população, a Prefeitura irá incluir três novas linhas municipais a partir da próxima segunda-feira (10). Todos os ônibus seguem o padrão de acessibilidade, ar-condicionado e segurança, mantendo o valor da passagem a R$ 2,50.



O prefeito Fábio do Pastel fez questão de estrear o novo veículo e comentou o compromisso do governo municipal em oferecer qualidade e segurança no transporte público. “É uma felicidade muito grande ver um ônibus novo, adaptado para as pessoas com deficiência, todas as poltronas novinhas, com ar-condicionado funcionando perfeitamente. Quando a gente fala de qualidade de vida para as pessoas, é em todos os pontos do município, temos que cuidar de todas as áreas. Nosso compromisso é aumentar a oferta de horários e atender nossa população que precisa contar com o ônibus para chegar em seus compromissos. Estamos sempre preocupados em atender a população e por isso, vamos renovar toda a frota em 2025, com ônibus 0km, oferecendo mais qualidade, mais conforto e eficiência”, declarou o prefeito.

O novo ônibus possui um sistema ainda mais eficiente, seguro e moderno. Uma das novidades é a câmera interna direcionada para a saída dos passageiros, proporcionando mais proteção aos usuários na hora do desembarque. Com a atualização, o motorista terá melhor visualização dos passageiros desembarcando até descerem completamente do último degrau. O veículo conta, ainda, com câmera de ré, facilitando a fluidez do trânsito.



Conforme destaca o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o município inicia uma importante modernização no Sistema Municipal de Transporte Coletivo. “A chegada de um novo ônibus zero quilômetro inaugura uma etapa de transformação, que culminará com o programa de renovação total da frota ao longo deste ano. Ao final do período, todos os veículos em circulação serão 0km, garantindo mais segurança, conforto e eficiência para os usuários”, apontou o secretário.

Transporte municipal terá três novas linhas a partir de segunda-feira (10)

Atendendo a uma demanda importante da população, além de incluir um novo veículo na frota municipal de ônibus, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública também irá acrescentar três novas linhas a partir de segunda-feira (10).



A linha 519-B fará o trajeto Centro x Botafogo, no letreiro localizado na parte inferior da frente do ônibus, estará escrito “Circular 1”. Já a nova linha 501-C | Baleia x Boa Vista fará o mesmo itinerário da linha 501 | Praia do Sudoeste x Boa Vista, ampliando a oferta de horários para os moradores. No letreiro localizado na parte inferior da frente do ônibus da nova linha 501-C, estará escrito “Circular 2”.



Por fim, a linha 510-C | Centro x Praia Linda, seguirá o mesmo itinerário da linha 510 | Centro x Balneário (via rodovia), com a novidade de incluir o retorno na altura do bairro Morro do Milagre. No letreiro localizado na parte inferior da frente do ônibus, estará escrito “Circular 3”.



Todas as novas linhas irão funcionar de segunda a sexta-feira com benefícios para os estudantes como cartão pessoal e intransferível, duas passagens diárias, biometria facial para mais segurança e acesso a outras linhas do Sistema Municipal de Transporte Coletivo.