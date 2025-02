O secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, o assessor Edmilson Bittencourt e o chefe de gabinete, Fernando Frauches, acompanharam a conversa. Também estiveram presentes na reunião, os vereadores Moisés Batista, Marcio Soares, Pedro Abreu e Paulo Santana - Renan Freitas/PMSPA

Publicado 05/02/2025 15:32

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), segue comprometido com a proteção da Lagoa de Araruama. Nesta quarta-feira (5), o chefe do executivo aldeense recebeu representantes da Câmara dos Vereadores para falar sobre o tema. O encontro foi realizado no gabinete da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Ainda nesta quarta-feira, Fábio do Pastel recebe os prefeitos dos municípios banhados pela laguna para uma reunião estratégica sobre a situação sanitária do corpo hídrico.



Após instaurar o Gabinete de Ações Pró-Lagoa de Araruama, Fábio do Pastel está ativamente buscando soluções para a atual situação da laguna, com visitas técnicas, acompanhamento das amostras de água coletadas para análise e parceria com o Governo do Estado, entre outros.



O secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, o assessor Edmilson Bittencourt e o chefe de gabinete, Fernando Frauches, acompanharam a conversa. Também estiveram presentes na reunião, os vereadores Moisés Batista (SD), Marcio Soares (PL), Pedro Abreu (REP) e Paulo Santana (PP).