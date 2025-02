Dr. Serginho exibindo resultado de pesca em Cabo Frio - Reprodução

Publicado 04/02/2025 15:48

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), contou à coluna Política Costa do Sol, que foi procurado por uma empresa de apostas, como essas ‘bets’, oferecendo para patrocinar seus stories. Chamou a atenção dos “olheiros” os números do prefeito, que está entre os quatro políticos que têm mais engajamento no estado do Rio de Janeiro. Só perde pra Eduardo Paes (PSD). Serginho disse balançou ao ouvir a proposta, que foi bastante tentadora, mais do que o salário de um chefe de executivo por mês. No entanto ele declinou. Na opinião do prefeito, pesou o fato desses patrocínios quebrarem a credibilidade. O que não dá pra negar mesmo é que Serginho está inovando no jeito de se comunicar com a população através das redes sociais, pelo menos aqui na nossa região. E não importa se o story da vez é sobre pagamento de salário ou pesca subaquática que ele fez no último sábado (1º), como na imagem em destaque, de quase 12 mil curtidas até o momento. A propósito, a mídia nacional também está de olho no prefeito cabo-friense. Nesta segunda, o jornalista Sidney Rezende, do “Informe do DIA” , divulgou uma entrevista que fez com Serginho.