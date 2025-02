Publicado 03/02/2025 05:00

Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Dr. Serginho, nasceu em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Advogado, foi procurador-geral em Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, e membro da Comissão 'OAB vai à Escola'. Entrou para a política em 2018, sendo eleito deputado estadual. Em 2022, foi reeleito. Atuou como líder do PL e do governo Cláudio Castro na Assembleia Legislativa. Em 2024, ganhou a eleição para prefeito de Cabo Frio, como o candidato mais votado da história da cidade, com 84.317 votos.

SIDNEY: O senhor decretou estado de calamidade financeira no município e divulgou que herdou uma dívida de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 64 milhões pelo não pagamento da folha salarial e 13º salário de dezembro dos servidores públicos. Como resolver esta situação?

DR. SERGINHO: Herdamos uma situação financeira gravíssima. Nosso primeiro passo foi decretar estado de calamidade financeira para termos segurança jurídica para renegociar dívidas e buscar soluções emergenciais. Estamos cortando gastos desnecessários, revisando contratos e aumentando a eficiência da arrecadação. Fizemos uma gestão técnica e responsável, além de buscar apoio do governo estadual para garantir o pagamento dos servidores e equilibrar as contas do município. Já pagamos a folha de janeiro e o atrasado, até o dia 31 de janeiro, foi quitado. Estamos colocando Cabo Frio no rumo certo.

Recentemente, em suas inspeções de surpresa nas unidades de saúde, o senhor constatou a presença de apenas um médico em um posto de saúde. Quais as providências para a área e como implantar programas como a telemedicina?

Estou fazendo inspeções quase todos os dias, seja às quatro da manhã ou tarde da noite, fiscalizando de surpresa as unidades de saúde para ver de perto a realidade da nossa população. Encontramos um sistema abandonado, com falta de médicos e desorganização, mas já estamos mudando esse cenário. Reorganizamos as escalas para garantir atendimento e hoje insumos e medicamentos não faltam mais. Acabou a era dos políticos mandando e desmandando na saúde. Agora, a prioridade é a população. Temos um longo caminho pela frente, mas, em pouco tempo, já conseguimos trazer melhorias visíveis. A telemedicina é algo que deve ser avaliado pelo corpo técnico da saúde, sendo proveitoso para o nosso povo, não teria problema em aderir. Com trabalho, dedicação e planejamento, vamos reestruturar de vez a saúde pública do município.

Cabo Frio é uma cidade turística. Circularam nas redes sociais imagens de praias lotadas. Como conciliar atrair turistas para conseguir recursos e ao mesmo tempo não superlotar o município?

Cabo Frio é a cidade mais bonita do mundo, e tenho muito orgulho de dizer isso. Desde o primeiro dia da nossa gestão, estamos promovendo uma transformação real, com um ordenamento que já virou referência para outras cidades do país. Basta olhar como a Praia do Forte estava antes e como está agora. Organizamos as barracas e guarda-sóis, disciplinamos a atuação dos vendedores e acabamos com a desordem causada pelos flanelinhas que extorquiam motoristas. O turismo é importantíssimo, mas precisa ser bem gerido. A obrigatoriedade para que os ônibus de turismo fiquem no Terminal, impedindo que esses veículos sobrecarreguem a zona urbana e o trânsito da cidade, foi uma grande e importante ação. Além disso, estamos investindo em infraestrutura, mobilidade e segurança para receber bem os turistas sem prejudicar o dia a dia da cidade. Nosso objetivo não é apenas atrair visitantes, mas oferecer uma experiência melhor e incentivar um turismo sustentável, ampliando as opções de lazer para que conheçam outros pontos da cidade além das nossas lindas praias. Cabo Frio tem história, cultura e uma riqueza natural incrível. Estamos fortalecendo o turismo sem abrir mão da organização e do bem-estar do cabo-friense.

A sua gestão vem sendo marcada por um choque de ordem para combater a desordem urbana. O que foi feito até o momento e quais os próximos passos?

Cabo Frio passou anos sem organização, um verdadeiro caos. Encontramos a cidade em completo abandono, por isso desde o primeiro dia iniciamos um grande choque de ordem. Acabamos com a máfia dos flanelinhas, organizamos as praias, regularizamos a coleta de lixo, limpamos as valas e bueiros e estamos tapando buracos. O espaço urbano está sendo reorganizado, trazendo mais segurança e qualidade de vida para moradores e turistas. Outro ponto fundamental é o cuidado com as pessoas em situação de rua. Através da assistência social e da Secretaria de Saúde, estamos garantindo que aqueles que desejam retornar para suas cidades de origem possam fazer isso com dignidade, segurança e todo o suporte necessário. Seguimos avançando em busca de uma cidade bem estruturada e acolhedora. Cabo Frio já sente a diferença.

Uma de suas propostas é estabelecer parcerias público-privadas. Em que áreas vão acontecer?

Cabo Frio tem um potencial imenso, e as parcerias público-privadas são uma grande oportunidade para acelerar o desenvolvimento de qualquer cidade. Gostaria de implementá-las em áreas estratégicas para garantir mais investimentos e serviços de qualidade para quem vive aqui e para quem nos visita. Nossos principais pontos turísticos precisam de uma infraestrutura melhor, e essas parcerias podem ajudar a tornar a experiência tanto dos turistas quanto dos moradores ainda mais especial. Também vejo no esporte e na cultura um grande campo para essas parcerias, por exemplo. São áreas que transformam vidas, oferecem oportunidades e fortalecem nossa identidade como cidade. Quando bem feitas, essas colaborações não tiram recursos públicos, pelo contrário, somam e fortalecem as políticas públicas. O que eu quero é unir forças para fazer de Cabo Frio uma cidade mais organizada, acolhedora e cheia de oportunidades para o cabo-friense.

O Inova Jovem é um programa de primeiro emprego que oferece salários de R$ 3 mil. Como implantá-lo se os servidores estão com salários atrasados?

Gostaria de esclarecer que, ao anunciar o Inova Jovem, comunicamos de maneira errada alguns pontos importantes. O programa não se trata de um programa de primeiro emprego, mas sim de uma oportunidade para jovens se capacitarem e integrarem a gestão informatizada da Prefeitura de Cabo Frio. Inicialmente, íamos oferecer cargos em comissão, e os jovens seriam capacitados para se tornarem analistas de sistemas em um programa de seis meses, após o qual poderiam ser contratados. No entanto, com a repercussão e diante do quadro atual da cidade, estamos reavaliando a formatação do programa. Queremos garantir que ele realmente atenda às necessidades dos jovens e ao mesmo tempo se encaixe nas prioridades da nossa gestão. A nossa meta é criar oportunidades de capacitação e emprego, mas sempre com responsabilidade e transparência, respeitando a realidade financeira e administrativa do município. O Inova Jovem continua sendo um projeto muito importante para a nossa cidade e para os jovens de comunidades de Cabo Frio. Vamos aperfeiçoar e tornar uma grande oportunidade de inclusão e desenvolvimento profissional.