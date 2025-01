Publicado 29/01/2025 05:00

Impressiona a quantidade de registros de vandalismo contra o patrimônio público. Por isso, o programa estadual "Minha Escola, Nossa Escola: Aprendendo a Preservar", que nasceu da iniciativa da deputada Tia Ju (REP), na Assembleia Legislativa, ganhou relevância. Tornou-se necessário promover o engajamento dos alunos regularmente matriculados para o cuidado, a conservação e proteção do espaço físico escolar, gerando, assim, o sentimento de pertencimento dos discentes por sua escola. Entre as ações previstas no programa, estão a realização de rodas de conversa para discutir os impactos negativos da depredação e vandalismo no ambiente escolar, a promoção de mutirões para decorar as salas de aula e espaços comuns, além da disponibilização de espaços para exposição de produções artísticas dos alunos.

Hotel do Povo, na Central, tem obras reiniciadas

Hotel do Povo, na Central do Brasil, oferecerá 200 vagas para pernoite - Carlos Magno

O Hotel do Povo, fechado desde 2016, voltará a funcionar. As obras, executadas pela Emop-RJ ao custo de R$ 21,5 milhões, devem ser concluídas em um ano. "Este projeto fecha uma rede de proteção para a população que vive em vulnerabilidade social e ao trabalhador que precisa vir para a capital em busca de serviço e não consegue voltar para casa", explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Eleição mais tecnológica da história do país

A forma hostil como Donald Trump está tratando o Brasil pode criar laços mais profundos com a China. Em Brasília, na área de comunicação, tem consultoria pedindo atenção aos petistas quanto ao aplicativo de IA chinês DeepSeek, o mais baixado na App Store dos EUA. Código aberto, mais barato e serve como alternativa às Big Techs aliadas do novo governo americano.

Tensão e apreensão na bancada

Dois parlamentares eleitos pelo Rio de Janeiro, que não tiveram seus nomes divulgados pela Polícia Federal, estão apreensivos com o conteúdo da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid em depoimento prestado em 2023. Cid contou à PF que havia grupos de conservadores, moderados e radicais, compostos por militares e civis dispostos a tramar um golpe de estado. Inclusive os dois fluminenses.

PICADINHO

O deputado Carlos Minc (PSB) é o autor da moção de repúdio da Alerj ao governo dos EUA pela deportação de brasileiros com algemas e correntes.



A exposição 'Inatividade Contemplativa', inspirada no filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, será inaugurada hoje, às 19h, na Anita Schwartz Galeria de Arte, na Gávea.



Estão abertas as inscrições para a Spectaculu Escola de Arte e Tecnologia, que oferece formação gratuita em artes cênicas, design e tecnologia.