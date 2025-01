Publicado 28/01/2025 05:00

O avanço do pensamento de direita visa barrar bandeiras da diversidade. Mas isso não acontecerá sem embates. Depois de Petrópolis sediar o encontro de formação de ativistas com foco em Incidência Política (Advocacy) e Litigância Estratégica para o fortalecimento de políticas públicas no combate à LGBTIfobia, outras regiões do estado do Rio serão alcançadas. A primeira formação reuniu 25 ativistas jovens ou iniciantes e teve carga horária de 40 horas em formato de imersão, realizada na Pousada Casa Imperatriz. O projeto Somos Mais Brasil é uma iniciativa nacional que tem como missão preparar lideranças ativistas e militantes para atuar estrategicamente. Participantes de 14 cidades fluminenses, incluindo o Rio de Janeiro, Teresópolis, Nova Friburgo, Mesquita e Belford Roxo estão representadas. Após o curso, os ativistas receberão monitoria e acompanhamento técnico para implementar os planos de ação desenvolvidos durante a formação. A próxima etapa acontecerá na região Médio Paraíba, formando mais 35 ativistas e totalizando 90 líderes capacitados nas três etapas no estado do Rio de Janeiro.

Alerj faz moção de repúdio a tratamento de brasileiros

Imagem de brasileiros deportados dos EUA algemados causou indignação - Reprodução/video

Imagem de brasileiros deportados dos EUA algemados causou indignaçãoReprodução/video

A Alerj emitiu nota de repúdio após imigrantes brasileiros serem deportados ao Brasil algemados e acorrentados. "Este procedimento, desnecessário e desumano, imposto a pessoas que nem criminosos são, contraria os dispositivos constitucionais e legais vigentes em nosso país", diz o texto, destacando que foram para trabalhar e não roubar ou sequestrar. A moção será enviada ao STF, Congresso Nacional, MPF, governo e Congresso dos EUA.

Comissão de Transportes cobra pardais à vista

Após reclamações dos "pardais" encobertos por placas, árvores e sem identificação, a Comissão de Transportes da Alerj encaminhou ofício à Prefeitura solicitando melhor visualização dos equipamentos. O documento questiona radares em áreas de risco, limite de velocidade e distância dos avisos. "É preciso que fique claro para onde vai a arrecadação das multas", destaca o presidente da Comissão, deputado Dionísio Lins (Progressistas).

Rio registra recorde de roubos e furtos de carros

O estado do Rio de Janeiro apresentou o maior número de roubos e furtos de veículos dos últimos cinco anos. O número diário de veículos roubados e furtados em outubro de 2024 foi de 157; em 2023, foram 107, um aumento de 46,7%, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP).

PICADINHO

A “Oficina de Som e Silêncio”, de Muato, acontecerá de hoje a 1º de fevereiro, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa, na Zona Portuária.



Com texto original de Fernando Caruso, o Grupo Tápias apresenta “Ziraldo – O Mineiro Maluquinho” até 16 de fevereiro, às 16h, no SESC Tijuca.



Para ampliar a divulgação dos pequenos negócios, o Sebrae Rio disponibiliza 1000 artes gratuitas para as redes sociais em seu site.