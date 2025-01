Publicado 22/01/2025 05:00

O prefeito Eduardo Paes, na semana passada, sancionou Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro deste ano. Ao todo, a cidade terá R$ 46,9 bilhões para custeio e investimentos, provenientes de tributos e empréstimos. Só como comparação, para o mesmo exercício, a previsão de receita da capital de São Paulo é de um total de R$ 119 bilhões. O valor previsto pela Prefeitura paulistana é 6,5% maior em relação ao orçamento de 2024 – de R$ 111,8 bilhões. No Rio, a Secretaria Municipal de Saúde teve um incremento em seu orçamento na ordem de 3% em relação ao ano passado, totalizando R$ 9,4 bilhões. Na área da educação, estão previstos R$ 10,6 bi, um aumento de 10% em relação à LOA anterior. Estima-se a contratação de mais 2 mil professores até o início do ano letivo.

Prefeitura leva idosos a pontos turísticos do Rio

Projeto Bacanidade da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável - Divulgação

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, deu início ao Projeto Bacanidade, que pretende levar 12 mil pessoas para visitar pontos turísticos e culturais da cidade. "Vivemos em uma cidade que oferece espaços maravilhosos para atividades físicas e culturais. Nosso papel é criar condições para que essas pessoas possam aproveitar o melhor do Rio", afirma o secretário Felipe Michel.

Mangaratiba impõe ordem nas praias

A prefeitura de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, deu prosseguimento à Operação Verão. Além de combaterem churrasqueiras e equipamentos de som, os agentes fazem patrulhamento ostensivo na orla e nas ilhas, proibindo 'flanelinhas', estacionamento irregular, turismo predatório e comércio ilegal.

Nova Iguaçu intensifica limpeza dos rios

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, retirou cerca de 4 mil toneladas de resíduos de lixo, o equivalente a 345 caminhões, dos rios e canais desde o início do verão. Somente em janeiro deste ano, foram duas mil toneladas (161 caminhões).

PICADINHO

O escritor e gestor cultural carioca Henrique Rodrigues inaugura hoje o Instituto Caminhos da Palavra, com o intuito de promover a literatura nacional.



O projeto Chansong convida Jane Duboc em show gratuito em homenagem a Tom Jobim. Hoje, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói.

Errata: Diferentemente do que noticiamos ontem, a doação de alimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro foi de 2 mil toneladas de comida.