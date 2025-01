Publicado 16/01/2025 05:00

Está em fase final de regulamentação o Programa de Apoio ao Cinema Fluminense em Mostras, Festivais e Premiações que inclui longas-metragens produzidos ou coproduzidos de forma independente no Estado do Rio de Janeiro, há mais de dois anos, em eventos nacionais e internacionais. A proposta, que passou pela Assembleia Legislativa, é capitaneada pelo deputado Munir Neto (PSD), autor da lei e coordenador da Frente Parlamentar de Fomento do Audiovisual do Estado, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, e o mercado audiovisual. Os recursos podem ser oriundos do Fundo Estadual de Cultura do Rio. "O PL cria o contexto para o crescimento do Rio no cenário do audiovisual internacional", justifica Munir.

Secretarias iniciam projeto de prevenção à violência doméstica

Representantes do estado em campanha contra violência doméstica - Divulgação SEAP

As Secretarias de Estado de Administração Penitenciária e da Mulher, em parceria com o Instituto Mapear Masculinidades, Paternidades e Antirracismo, iniciaram projeto com custodiados da Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, em São Gonçalo, presos por crimes de violência doméstica. "É uma oportunidade para que retornem ao convívio social com um comportamento diferente", declarou a Secretária da Seap, Maria Rosa Nebel.

Lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares ganha novo status

A lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares, realizada há mais de 30 anos no dia 20 de novembro, no Centro, passou a ser considerada de interesse cultural, social e turístico do Rio. A lei é da vereadora Vera Lins (Progressistas). "A lavagem é um marco na luta pela igualdade e contra o racismo".

A peneira da Comissão de Justiça

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal avalia se os projetos que os vereadores apresentam são constitucionais. No ano passado, a Comissão emitiu 1.222 pareceres pela constitucionalidade e 99 pela inconstitucionalidade. Segundo o presidente, vereador Inaldo Silva (Republicanos), a maioria dos pareceres contrários foram para projetos que criam despesas para o município ou são de competência do Executivo.

PICADINHO

Hoje, às 10h, acontece o webinar gratuito 'SUSE Multi-Linux Manager: Revolucionando a Gestão de Ambientes Complexos' sobre ambientes Multi-Linux.

A visitação da exposição 'Serpente do mundo: memória, destino, conhecimento e liberdade', de Káliman Chiappini, começa hoje e segue até 08 de março no Centro Cultural Correios, no Centro do Rio.

Premiada em vários países, a montagem "Bent" fica em cartaz de 17 a 31 de janeiro, sempre às 22h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea.