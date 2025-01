Publicado 15/01/2025 05:00

Projeto do deputado Átila Nunes (MDB) determina que pet shops que não instalarem câmeras podem pagar multa de R$ 13,6 mil (3 mil UFIR-RJ). As imagens terão que ser transmitidas ao vivo pela internet, em site da empresa ou compartilhado para este fim para o monitoramento dos tutores. As cenas também deverão ser mostradas em monitores nas recepções das lojas. O sistema deverá funcionar ininterruptamente e armazenar o material por, no mínimo, 90 dias. Os valores das multas, que serão dobrados em caso de reincidência, serão revertidos para o Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor. O projeto está na Comissão Permanente de Economia, Indústria e Comércio da Alerj aguardando o parecer de emendas.

Empossada única vereadora de Japeri

Vereadora Dani Barros e a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, do PT - Divulgação

Vereadora Dani Barros e a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, do PTDivulgação

A prefeita Fernanda Ontiveros (PT), eleita no 1º turno com 39,43% dos votos, articulou uma movimentação política em Japeri, na Baixada Fluminense do Rio, para a Câmara de Vereadores empossar a única vereadora da casa, Dani Barros, do mesmo partido. Com isso, Dani Barros se torna a terceira mulher na história da cidade a ocupar uma cadeira no parlamento e a primeira representante do Partido dos Trabalhadores a alcançar o feito.

IPTU por Whatsapp

A Prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, distribuirá o carnê do IPTU pelo WhatsApp. Para pedir, basta enviar mensagem para o número 998679989. Assim como na forma tradicional, é possível parcelar o valor em nove vezes e a cota única terá 10% de desconto se for paga até 28 de fevereiro.

Concursos públicos com mais vagas em 2025

O número de vagas em concursos públicos em 2025 deve ultrapassar 100 mil, segundo levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (ACONEXA). A mesma pesquisa aponta que houve crescimento da concorrência e a busca por cursos preparatórios aumentou 15% em comparação a 2024.

PICADINHO

“Afruturo”, álbum de estreia da cantora Ro Araujo, será lançado hoje nas principais plataformas de streaming.



Hoje, às 14h, será inaugurado o Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu, o primeiro museu da Baixada Fluminense e o segundo de Arqueologia e Etnologia do Sudeste.

O Teatro terapêutico para a Melhor Idade terá atividade experimental gratuita hoje, às 15h, na Casa da Mente. Avenida Almirante Ary Parreiras, 687, Niterói.