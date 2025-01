Publicado 12/01/2025 05:00

A balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de US$ 16,9 bilhões. O Estado respondeu por 13,56% das exportações, mantendo o 2º lugar no país, e 10,56% das importações, a 3ª posição nacional. O principal produto exportado foi o petróleo. Outro setor importante foi o siderúrgico. Os dados são do Ministério da Economia. "Os portos do Rio podem se beneficiar, principalmente se houver fortalecimento da cabotagem, modernização do setor e novas tecnologias agregadas. Há uma expectativa de importantes avanços, com projeção de crescimento de empregos pela Economia do Mar", afirma a deputada Célia Jordão (PL), presidente da Comissão Especial de Indústria Naval, de Offshore e de Petróleo e Gás da Assembleia Legislativa.

A biodiversidade do Rio sobrevive

Divulgação/Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade RJ - Passarinho Tesourinha-da-Mata

Divulgação/Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade RJPassarinho Tesourinha-da-Mata

Uma família de passarinhos da rara espécie popularmente conhecida como Tesourinha-da-Mata, só existente na Mata Atlântica, foi vista no Parque Estadual dos Três Picos, na Região Serrana do Rio, administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). "O registro proporciona um momento de êxtase por fazer parte do resultado de um trabalho árduo e diário, em prol da conservação da biodiversidade no Estado", avalia a gestora do Parque, Maria Alice Pícoli.

Sancionada campanha permanente de cinomose

O governador Cláudio Castro sancionou lei sobre campanha de conscientização da cinomose canina, do deputado Danniel Librelon (REP). Serão divulgados os riscos, transmissão, sintomas, prevenção e tratamento da doença, que é contagiosa. "A cinomose é muito comum. É essencial informar", afirma o parlamentar.

Deputado quer investir R$ 2 milhões em Campos

O deputado estadual Thiago Rangel (PMB) solicitou, por meio de emendas na Lei Orçamentária Anual, investimento de R$ 2 milhões para Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Desse valor, R$ 1 milhão será para a PM comprar cinco viaturas e R$ 1 milhão para o Hospital Regional Ferreira Machado.

PICADINHO

Tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, no Centro, reabre amanhã em comemoração aos seus 88 anos.



Peças teatrais, exposições, oficina, práticas de bem-estar e música fazem parte da programação de janeiro do Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), no Centro.



A 9ª edição do Festival de Verão de Saquarema tem shows das bandas Maneva, Monoboloco e Raimundos, além de competições de crossfit, corrida e surf. Até 22 de fevereiro.