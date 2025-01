Publicado 07/01/2025 05:00

A cultura é fundamental, entre outros aspectos, para a autoestima e a economia. Manter vivo o dínamo da cultura é uma das nossas potencialidades regionais. Há seis meses, a Prefeitura anunciou R$ 34 milhões para o audiovisual. O governo do estado investiu, em 2024, R$ 6,3 milhões em 8 projetos do setor. Parece muito - é alguma coisa! -, mas não é o suficiente. A conquista do Globo de Ouro de melhor atriz por Fernanda Torres, uma apaixonada pelo Rio e pelo Brasil, sinaliza a vocação cultural da Cidade Maravilhosa. O estúdio de ponta no Polo Cine Vídeo, na Zona Oeste, complexo que é fruto de uma parceria público-privada é uma boa medida, mas precisa-se de mais incentivo. O economista Carlos Lessa, já falecido, fez uma palestra que se transformou em livro: 'Autoestima e Desenvolvimento Social', que entende que vitórias como a de Fernanda e do cinema brasileiro são potentes no impulsionamento da confiança. Portanto, a vitória histórica da filha de Fernanda Montenegro é muito maior do que se pensa, e para o Rio, é gigante. O caminho é fortalecer nossa cultura como geradora de emprego e renda. E felicidade coletiva.

Axel Grael não deixará a política

Ex-prefeito de Niterói, Axel Grael já tem planos para eleições de 2026 - Divulgação

Depois de prestigiar a sua amiga Isabel Swan, primeira mulher medalhista olímpica na vela no Brasil e liderança esportiva, que assume a vice-prefeitura de Niterói, Axel Grael pensa agora no seu futuro. Ele está em conversações com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para retomar o doutorado, interrompido quando assumiu a segunda gestão como presidente da Feema. Suas atribuições de prefeito, agora transferidas pelo voto para Rodrigo Neves, alteraram a sua rotina acadêmica. Ele também prefere se preparar para se candidatar a deputado federal em 2026.

Novas regras de produtividade para Polícia Civil

A Polícia Civil alterou as regras para analisar a produtividade global de suas delegacias. As medidas já estão em vigor. O foco será maior nos crimes que mais impactam a sociedade, como os roubos e furtos de veículos e de cargas. Haverá aumento da pontuação de acordo com o clamor popular de cada caso. E não serão apenas as prisões que vão contar.

Mobilização a favor das crianças

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania dará visibilidade a campanhas que ajudem a alertar a população sobre violência contra crianças. No primeiro semestre de 2024 foram registradas mais de 134 mil denúncias de maus-tratos contra menores. O número anual ainda está sendo computado. A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, da Alerj, na volta do recesso, vai incentivar a adoção de medidas de prevenção ao crime.

PICADINHO

Durante o mês de janeiro, o Botafogo Praia Shopping terá música, brincadeiras sensoriais e as peças teatrais 'Alice no País das Maravilhas' (dia 12) e 'Bela Adormecida" (dia 26).



A partir do dia 11, a 'Mostra do Filme Livre' vai exibir, aos sábados e domingos, curtas-metragens no cinema do CCBB Rio.



A MBlois Galeria de Arte e a Ava Galleria Rio apresentam a exposição 'Ressonâncias de Verão'. Até 16 de janeiro. Rua Visconde de Pirajá, 111 - loja E, Ipanema.