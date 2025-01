Publicado 03/01/2025 05:00

Entre um gole e outro de champanhe, num dos salões mais badalados da Avenida Atlântica, influentes políticos trocaram ideias sobre os bastidores da política fluminense. Eles concordaram que anda adiantada a aproximação de Eduardo Paes e evangélicos visando a sucessão de Cláudio Castro. E que a boa saída para o governador atual seria tirar o foco da segurança e passar a falar mais de economia. A sugestão seria ele elogiar mais o presidente da Argentina, Javier Milei. A inflação por lá permanece em trajetória descendente, ancorada no forte ajuste fiscal e numa política cambial ousada. O Índice de Preços ao Consumidor encerrou outubro com variação de 2,7% - a menor taxa mensal desde 2021 – mas o câmbio real retornou ao mesmo patamar de antes da maxidesvalorização do início do governo Milei. A estratégia, dizem, ainda ajuda a bater em Lula e Fernando Haddad.

O futuro de André Ceciliano

André Ceciliano é secretário de Assuntos Federativos da presidência. - Érica Martin/ Agência O Dia

Logo depois de deixar a presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano foi para Brasília ajudar o presidente Lula na implantação do novo governo federal. Derrotado para o Senado, já decidiu que disputará uma vaga de deputado estadual em 2026. Ele disse que sua agenda será dedicada ao "ajuste das contas públicas, segurança pública e investimentos em infraestrutura para que o estado possa ter um ciclo virtuoso".

Notícias negativas alimentam inflação

Assustado com a alta do dólar, o varejo aumentou os preços dos produtos neste fim de ano. Apesar disso, os grandes bancos projetam um crescimento de 2,2% para o PIB de 2025. Para acionistas, eles informam que no primeiro semestre haverá um "crescimento bastante robusto, em níveis comparáveis aos de 2024".

O atraso na implantação de um programa vital

Aprovado em agosto de 2024, o Programa de Prevenção da Saúde à Síndrome de Williams ainda não foi implantado no Estado do Rio. O objetivo é diagnosticar as pessoas com desordem genética, assim como prevenir e tratar as complicações decorrentes. É o que determina o Projeto de Lei 4.508/18, de autoria do deputado Átila Nunes (PSD).

PICADINHO

De 6 de janeiro a 4 de fevereiro, estará aberta a convocatória para a residência professor-pesquisador com interesse em arte, cultura e educação, que atue em escolas das redes pública e particular do Rio.



A comédia "Dona Paçoca", de Regiana Antonini, fará temporada de 10 de janeiro a 02 de fevereiro no Teatro Candido Mendes, em Ipanema.



Patricia Glatz e Leandro Turano tocam clássicos internacionais no piano dentro do projeto 'Música no Museu' do Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio. Dia 15, às 12h30.