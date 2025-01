Publicado 02/01/2025 05:00

Ano Novo, problemas antigos. Visando minimizar a pena em caso de prisão, bandidos estão usando armas de brinquedo para abordar suas vítimas, mesmo que elas sejam proibidas, de acordo com o Estatuto do Desarmamento. A única exceção de uso é para réplicas e imitações destinadas a instrução, adestramento ou coleção de usuário. Mesmo assim, só podem ser usadas com autorização do Exército. Utilizar de arma de brinquedo para roubo é considerado uma grave ameaça, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. O porte de arma de brinquedo também é uma contravenção penal, punível com prisão simples de 15 dias a 6 meses, e/ou multa. As autoridades pedem atenção máxima do cidadão para evitar tornarem-se números na estatística criminal.

Carlo Caiado continua à frente da Câmara

Carlo Caiado (PSD) foi reeleito com os votos de todos os 51 vereadores - Armando Paiva / Agência O Dia

Um dos políticos mais leais ao prefeito do Rio Eduardo Paes, Carlo Caiado (PSD), eleito por unanimidade em chapa única, será o grande aliado na presidência da Câmara Municipal. A Mesa Diretora terá como primeiro vice Willian Coelho (DC), e Tânia Bastos (REP), segunda vice. Rafael Aloisio Freitas (PSD) foi reeleito para a primeira Secretaria e Paulo Messina (PL), como segundo secretário. Átila Nunes (PSD) e Tainá de Paula (PT) serão suplentes.

Verba para saúde e esporte

Emendas do deputado Jorge Braz (Republicanos) destinaram R$ 22 milhões para a Saúde do Estado do Rio, incluindo a renovação da frota de carros da saúde de Italva. Foi aplicado R$ 1 milhão em capacitação para as mulheres no Rio. O Programa Forças no Esporte, da Marinha, recebeu R$ 2 milhões.

Gabinete Dentário no Tribunal de Contas do Estado

Ao montar sua assessoria, o ex-presidente do TCE-RJ Rodrigo Nascimento, que publicamente se orgulha de valorizar o corpo técnico do órgão, nomeou três dentistas. Os profissionais são colegas de faculdade do conselheiro, que concluiu o curso antes do concurso público para auditor.

PICADINHO

A peça 'Marku Musical' apresenta lutas e dilemas do artista Marku Ribas. De 8 de janeiro a 2 de fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio.

'Tributo a Raul de Souza-Bone', homenagem ao trombonista, terá participação de João Bosco. Dia 7, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia.

Depois do Prêmio Parisiense de Literatura, J.H. Martins lança os livros 'Guia Rápido sobre Comunicação Não Violenta' e 'Emergência: Onde o tempo não passa'.