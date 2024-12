Publicado 26/12/2024 05:00

A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, da Assembleia Legislativa do Rio, apresentou o relatório de atividades de 2023 e 2024. A presidente da Comissão, deputada Dani Balbi (PcdoB), destacou projetos como a Política Estadual do Emprego Verde, Selo Amigo do Entregador, Dia Estadual de Reconhecimento do Trabalho Invisível e Dia da Marcha das Mulheres Negras. A parlamentar anunciou que em 2025 a Alerj cobrará do Governo do Estado a proposta aprovada pelo Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, que reajusta o piso salarial regional. A auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Ana Horcades, comentou sobre o relatório: "É importantíssimo para direcionarmos os esforços de forma adequada".

Políticos querem corpos saudáveis

Afastado da política, ex-governador Sérgio Cabral tem rotina discreta. - Pedro Ivo/Agência O Dia

Afastado da política, ex-governador Sérgio Cabral tem rotina discreta. Pedro Ivo/Agência O Dia

A exemplo do general Braga Neto, que treinou na academia orientado pelo seu personal trainer até a véspera de ser preso, quem também está cuidando da saúde é o ex-governador Sérgio Cabral. Além dos exercícios de musculação, ele tem sido visto fazendo sua caminhada matinal ao redor da Lagoa Rodrigo Freitas, na Zona Sul do Rio. Todo de preto, com fones no ouvido, Cabral tem passado sem chamar muita atenção.

PUC: Morte de Augusto Sampaio é uma perda gigantesca

O grande mundo universitário nacional está de luto com a morte de Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário da PUC-Rio. O professor foi pioneiro na implementação de bolsas de estudo para pessoas pobres que não tinham condições financeiras de pagar suas mensalidades.

Rede estadual terá 5 mil professores com carga horária maior

Em 2025, a rede estadual de ensino terá 4.904 professores que mudaram a carga horária de 18 para 30 horas semanais, um pedido da categoria. "A ampliação vai qualificar para um ensino forte. Promover nossos agentes públicos é uma das nossas premissas", afirmou o governador Cláudio Castro.

PICADINHO

O Núcleo Avançado de Ações Educacionais do Instituto Benjamin Constant, em Paty do Alferes, no Centro-Sul fluminense, será inaugurado hoje, às 11h.



'Mãe Mirinha', espetáculo que celebra a história da líder religiosa, será encenado na Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Hoje, às 19h.



O livro "2024 - O ano do renascimento", da jornalista botafoguense Aline Bordalo, narra as emoções antes e depois das conquistas do time alvinegro este ano.