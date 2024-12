Publicado 24/12/2024 05:00

O Governo Federal quer dar uma boa notícia neste Natal. Com o avanço do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio, cerca de mil leitos e as emergências serão reabertos em Bonsucesso, Andaraí e Cardoso Fontes, provavelmente em janeiro. O Ministério da Saúde repassou R$ 150 milhões à prefeitura, possibilitando reparos nos prédios, contratação de pessoal e compra de equipamentos. "A população pode esperar mais leitos e atendimentos, além da ampliação dos serviços", garante a diretora do Departamento de Gestão Hospitalar, Teresa Vannucci. Já o Hospital dos Servidores iniciou estudos para a fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. A integração permitirá o uso de mais 500 leitos e novas vagas de residência médica.

Centrão empurra crise para Lula

Presidente Lula é acusado pela direita de esbanjar dinheiro público. - Evaristo Sa/AFP

Os deputados fluminenses, que se utilizam de recursos das emendas parlamentares, não escondem o alívio por assistirem o Governo Lula ser rotulado de gastador e não o Centrão. O pacote fiscal, aprovado pelo Congresso Nacional, trouxe medidas do lado da renúncia de receitas que revelam uma preferência por uma convergência ainda mais lenta da dívida pública. Eles sabem que não haverá melhora no curto prazo.

Quer proteger seus dados? Acesso ao livro é gratuito

O trabalho legislativo do deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) ganhou um capítulo no livro 'Proteção de Dados Pessoais no Brasil: A Importância e os Desafios da ANPD'. De autoria de vários especialistas, o livro trata desde a prevenção até as sanções contra a violação de dados pessoais. O livro pode ser acessado gratuitamente pelo site da Câmara.

Lançada campanha por empatia para doenças raras

Está saindo do forno a campanha "Empatia Já!", da Frente Parlamentar das Doenças Raras, coordenada pelo deputado Munir Neto (PSD-RJ). O objetivo é incentivar as pessoas a se colocarem no lugar do outro, despertando solidariedade com os doentes e seus familiares, além de propor ações concretas.

PICADINHO

O Mundo Bita, no clima natalino, lançou o clipe 'Papai Noel' no YouTube, com mensagens de união, esperança, amor e alegria.

Dentro do projeto 'Luzes da Guanabara, a Magia do Natal', André Maciel e banda se apresentam na escadaria do Palácio Guanabara. Dia 26, às 18h30.

A escritora e psicanalista Marcia Lages participa dos livros 'Poemas Viajantes - Semeando poesia pelo mundo' e 'De Nascentes a Poentes', ambos pela editora In House'.