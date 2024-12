Publicado 18/12/2024 05:00

A Secretaria de Estado de Polícia Civil conta agora com o Sipol (Sistema Integrado da Polícia Civil), que unificará dados em um portal de serviços. Desenvolvido pelo Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, o projeto iniciou em 2022 com o apoio dos demais setores, que mapearam processos de trabalho e especificações das funcionalidades. O primeiro módulo no ar contém informações sobre a posse dos novos agentes, a escalação de servidores em operações e a carreira dos policiais. Novos módulos serão incluídos até o primeiro semestre de 2025 quando ficarão disponibilizadas a carta precatória eletrônica e a consulta de chaves pix de investigados, além de placas de veículos em câmeras de monitoramento.

Quem ainda falta ser homenageado

Fernanda Torres pode ser uma das celebridades homenageadas pela Alerj. - Divulgação

Uma das atividades habituais dos deputados estaduais fluminenses é distribuir honrarias e homenagens. Estão na fila dos futuros agraciados: o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo; os deputados federais Mário Heringer, Luciano Vieira Mendes, Laura Carneiro e Ricardo Abrão; a família do pugilista Maguila, recém-falecido; o técnico de futebol Artur Jorge; a atriz Fernanda Torres; o escritor Marcelo Rubens Paiva e os músicos Michael Sullivan e Liniker.

Rua da Cerveja movimenta economia do Rio

A Rua da Cerveja, projeto da Prefeitura do Rio para revitalizar a Rua da Carioca, no Centro, começa a sair do papel. Mais duas cervejarias vão passar a funcionar em janeiro, junto com a pioneira, Virus Bier. O Rio já é o segundo maior gerador de empregos no setor e, em quatro anos, deve movimentar cerca de R$ 222 milhões, sendo R$ 41,8 milhões em salários, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico.

Detran-RJ fiscaliza ferros-velhos

Um ano após o início da força-tarefa fiscalizar e cadastrar ferros-velhos que comercializam sucatas e peças automotivas usadas, 57 empresas se cadastraram junto ao Detran-RJ para trabalhar de forma regular. Outras 350 já procuraram o órgão dando entrada em documentos para trabalhar dentro da lei.

PICADINHO

O livro "Mulheres que fazem a diferença - O Poder Feminino das Juristas!", publicado pela Rebento Editora sob a coordenação de Maria da Conceição Santos, narra a trajetória de 13 advogadas.



A Orquestra Sinfônica e Coral Infantil da UFRJ e o Brasil Enaemble vão realizar um Concerto de Natal na Igreja de São Francisco de Paula, no Centro. Amanhã, às 18h.



O musical "Que Preço Tem a Sua Alma", apresentado pela Cia Tetelestai, fará apresentação única amanhã, às 19h, no Teatro Vannucci, na Gávea.