Desde novembro a área da Segurança do estado do Rio de Janeiro está sob o comando do secretário Victor Santos, que acumula mais de 30 anos de experiência na Polícia Federal. Santos quer romper os dutos irrigadores de dinheiro que chegam aos bandidos. Ao mesmo tempo evitar a violência policial e a infiltração nos poderes. A advogada e Mestre em direito Cheryl Berno alerta que "há violência praticada ou permitida, por ação ou omissão, do próprio estado, que, ao invés de garantir a segurança, em especial, dos mais vulneráveis, em muitas situações, permite as mortes de inocentes, muitas crianças. Deixar o Rio ser tomado por milícias, tráfico e facções criminosas demonstra a incompetência e a banalização do direito à vida, que é o mais básico, além de roubar a esperança do povo. Enquanto os três poderes não se unirem para serem mais efetivos e a população não cobrar mais, vamos perdendo todos os direitos, até a liberdade, correndo o risco diário de violência. Difícil fazer valer os direitos neste cenário de desgoverno. A educação de qualidade pode ajudar neste processo, mas até isso estamos negando às crianças e adolescentes".

Sarah Poncio: atuação legislativa antes da posse

A empresária e influenciadora digital Sarah Poncio tomará posse na Alerj - Bruno Primo

Embora a posse na Alerj em substituição a Tande Vieira, que assumirá a Prefeitura de Resende, seja em janeiro, Sarah Poncio (PROS) já influencia no Parlamento. Durante a campanha, ela compartilhou em suas plataformas digitais projetos que pretendia apresentar caso eleita. Um deles, que institui a Semana Estadual de Incentivo à Adoção Tardia, foi criado pelo deputado Vinícius Cozzolino (União Brasil) e transformado em lei.

Senhas de atendimento em braille

A Alerj analisa o projeto do deputado Márcio Canella (União), que obriga a impressão de senhas de atendimento em braille e caracteres ampliados nos estabelecimentos comerciais que não tenham dispositivo sonoro para deficientes visuais. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$ 13,6 mil.

Governo do Estado lança o Dossiê Mulher 2024

O Instituto de Segurança Pública lançou o Dossiê Mulher 2024. A publicação, que está na 19ª edição, divulgou dados sobre as principais formas de violência, a motivação dos feminicídios e o uso de drogas e álcool pelos agressores de mulheres que foram vítimas de violência no estado do Rio. A Secretaria da Mulher apresentou o Programa Violentômetro, criado pelo sociólogo Santiago Uribe, que identifica o tipo de violência sofrida.

PICADINHO

Hoje, a DiversiGames, que promove cultura gamer a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e grupos minorizados, celebra a formatura de 200 alunos da primeira turma do polo de Niterói.



Hoje e amanhã, o artista visual basco Daniel Otalara apresenta a exposição "Onde tem Água é tudo Feliz" no Parque Glória Maria (Parque das Ruínas), em Santa Teresa.

O livro 'Marketing: do Clássico ao Digital: OOH e o Caminho do Sucesso', de Rodrigo Kallas e Elson Teixeira, sobre a trajetória da empresa, foi lançado pela Editora Senac.