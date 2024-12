Publicado 13/12/2024 05:00

As milícias são hoje o maior grupo criminoso do Rio de Janeiro - seguido do tráfico de drogas - e este crescimento acelerou entre os anos de 2006 e 2021. Os dados pormenorizados estão no Mapa Histórico dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, que também mostra que ao menos 4,4 milhões de pessoas moram hoje em áreas controladas por eles no Grande Rio — contingente 65% maior do que em 2006. Os criminosos estão expandindo seu poder com objetivo de criar um narcoestado à semelhança do que já existe em alguns países das Américas. A Corregedoria Nacional de Justiça pediu ao Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário que a Polícia Federal apure denúncia de possível atuação de uma facção no ingresso de candidatos em carreiras jurídicas. O PCC, que já investiu na formação de advogados, agora está bancando a preparação de "associados" para concursos públicos. O objetivo é levar braços da facção para a Polícia, Ministério Público e Judiciário.

Prefeitura do Rio e CAU firmam parceria

Thiago Dias e Sydnei Menezes: município e CAU-RJ farão ações conjuntas - Divulgação SMDUE/Jeff Augusto

O secretário em exercício de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Thiago Dias, e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ), Sydnei Menezes, firmaram convênio entre o município e a entidade. Entre outras ações estão previstas parcerias para eventos, urbanização sustentável e prevenção contra enchentes, combate ao exercício ilegal da profissão e preservação do patrimônio arquitetônico da cidade.

PL tem nova liderança na Alerj

O deputado Filippe Poubel, que está no segundo mandato, é o novo líder do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. O partido, com 16 deputados, contabiliza a maior bancada da Casa. Poubel assume a vaga de Dr. Serginho, eleito prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

TCE-RJ: falta de pessoal atrasa análise de contas

Faltando poucos dias para o fim do ano, o TCE-RJ analisou duas contas de 2023 de prefeitos. Faltam 89. O motivo é a falta de pessoal. Dos 943 cargos de auditor, apenas 308 estão ocupados. Além de concursos públicos, o órgão investe em Tecnologia da Informação para otimizar a análise das contas.

PICADINHO

TI Rio faz doação de computadores e cestas básicas para a Obra Social ‘O Sol’, no Jardim Botânico, mantida pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.



"Festival Encontro da Arte feito à mão", com gastronomia, música, desfile de modas e palestras, acontece de hoje a domingo no Sesc Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539.



Projeto Entre Lugares Maré apresenta espetáculos gratuitos, de hoje a 22 de dezembro, às 19h, no Museu da Maré. Rua Guilherme Maxwell, 26.