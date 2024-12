Publicado 11/12/2024 05:00

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana para estabelecer incentivo ao pagamento por aproximação da tarifa do transporte público coletivo. Hoje, a lei já tem como diretriz o incentivo à utilização de créditos eletrônicos tarifários. O texto aprovado foi o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Neto Carletto (PP-BA), ao Projeto de Lei 4233/23, do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ). O projeto original instituía o pagamento das passagens – seja de ônibus, trem, metrô ou balsa – por meio de PIX e código eletrônico QR. Neto Carletto, no entanto, observou que o transporte coletivo urbano é regido pelo município, não cabendo lei federal sobre o assunto. A fonte é a Agência Câmara de Notícias.

Botafogo de bola cheia

Botafogo de Futebol e Regatas de bola cheia dentro e fora de campo. - Reginaldo Pimenta

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental hoje contra o Pachuca. O vereador Marcio Ribeiro homenageará ídolos do clube com a entrega de Medalhas Pedro Ernesto ao dono da SAF do Botafogo, John Textor, e ao CEO Thairo Arruda, e títulos de Cidadão Honorário do Município do Rio a três personalidades do time: Thiago Almada, Alexandre Barboza e Bastos, jogadores estrangeiros fundamentais para a conquista inédita da Taça Libertadores da América.

Ministério da Saúde faz capacitação contra aedes aegypti

Profissionais de saúde, agentes de combate a endemias e gestores municipais fazem hoje e amanhã treinamento sobre o uso de inseticidas em imóveis com grande circulação de pessoas para combater o aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. Dia 14 é o Dia D nacional de enfrentamento à dengue.

Autoria do aplicativo Maria da Penha Virtual

O aplicativo Maria da Penha Virtual, criado pela deputada estadual Zeidan (PT-RJ), já está em funcionamento, assim como sua divulgação. O projeto do deputado Danniel Librelon (REP) propõe incluir o aplicativo Rede Mulher na Lei 9.724/22, para ampliar as denúncias de violência contra mulheres.

PICADINHO

O Cine Cidadania exibe gratuitamente o documentário 'Santo Forte', de Eduardo Coutinho, no Estação Net Botafogo. Hoje, às 15h30. Após a sessão, haverá debate.



Hoje, às 18h30, no Bosque Bar na Gávea, acontecerá o lançamento do livro "Flávio Valle: de Prefeitinho a Vereador – A História de uma Campanha Eleitoral Contada por Fotos".



Para comemorar os 70 anos da APAE Rio, a primeira do Brasil, até amanhã acontece o maior festival artístico de pessoas com deficiência do Brasil, no Expo Mag, na Cidade Nova.