Publicado 08/12/2024

A coluna mais lida da semana foi a que tratou da importância das prefeituras do interior na formação de bases eleitorais com vistas à sucessão do governador Cláudio Castro. Muita gente discorda. "Conversa fiada que apoio de prefeitos é que leva a vitória. André Ceciliano contou com 60 prefeitos no lançamento da sua candidatura ao Senado e perdeu. Wilson Witzel não tinha apoio algum e venceu. Assim aconteceu com Fernando Collor e Jair Bolsonaro, que chegaram à presidência", disse um astuto observador da política fluminense. Outra análise é que "em eleição majoritária o que importa é a opinião pública". Uma outra vertente diz que "prefeito quando vê que tem condições de ganhar "engaja" e quando vê que vai perder, "se esconde".

Tribunal de Contas do Estado: fim de uma era?

Presidente do TCE-RJ anunciou mudanças no órgão a partir de 2025 - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

O presidente do TCE-RJ, conselheiro Rodrigo Nascimento, em evento para auditores da Casa, comentou que se encerrava uma gestão técnica, iniciada em 2017, quando houve afastamento dos conselheiros citados na operação Quinto do Ouro. Segundo ele, o Corpo Instrutivo nunca trabalhou com tanta autonomia sem interferência do Corpo Deliberativo e, após 8 anos, vai se reiniciar uma gestão sabidamente política. O recado foi dado.

Responsáveis por deficientes isentos de taxas de concursos

A Alerj aprovou projeto do deputado Rodrigo Amorim (União), que isenta responsáveis por pessoas com deficiência da taxa de inscrição nos concursos públicos do estado. A medida passará por nova discussão. "A taxa muitas vezes impossibilita que responsáveis participem do certame", explicou.

Refeições do estado com alimentos locais

Restaurantes populares e os sistemas prisional e hospitalar vão incluir refeições com alimentos produzidos por produtores rurais, aquicultores e pescadores do estado. A determinação é da lei do deputado Carlos Macedo (REP). Os nomes dos prestadores de serviço serão disponibilizados nos portais de transparência. "Além do ganho nutricional, o custo é menor com a aquisição direta, acarretando economia aos cofres públicos", diz.

PICADINHO

O Conexão RIG-Rio, da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG), acontece no dia 10, de 9h30 às 12h, no Iate Clube do Rio de Janeiro.



O Botafogo Praia Shopping realiza, até 13 de dezembro, a campanha "Árvore do Bem" para o público adotar cartinhas com pedidos de crianças atendidas pela ONG Obra do Berço.



O Instituto Assistencial Atitude realizará, no dia 14, a partir das 8h, a ação 'Uma Mesa Para Todos', na sede da creche Novos Sonhos, na Barra da Tijuca.