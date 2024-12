Publicado 03/12/2024 05:00

Os prefeitos do interior fluminense terão um peso estratégico na sucessão estadual em 2026. A habilidosa opção de Eduardo Paes em ser candidato fingindo que não é, obriga os adversários a escolherem quem disputará com ele. A ideia de buscar no bolso do colete um "nome surpresa", como foi feito com Alexandre Ramagem, não parece a melhor solução. O deputado Átila Nunes, o mais vivido dos políticos do Rio, vai mais longe: "Não tenho dúvida de que os prefeitos, mesmo aqueles ligados ao governador, seja por gratidão, seja por razões ideológicas, acabarão conversando e compondo com o prefeito Eduardo Paes, franco favorito para o governo do Estado. O voto do interior virá de forma natural, porque ele passa a percepção de bom gestor. E a população fluminense, já cansada de tantos fracassos administrativos, clama por mudanças profundas. O voto será pragmático, não ideológico. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, acabou se entendendo com Paes. Rodrigo só não vai para o TCE se não quiser".

Combate a carrapatos na Central do Brasil

Adolescente flagrado entre vagões de trem na estação Marechal Hermes. - Reprodução / Redes Sociais

Uma força-tarefa com representantes da SuperVia, Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj, órgãos públicos e sociedade civil, se reunirá amanhã, a partir do meio-dia, na Central do Brasil, para combater os “carrapatos”, em sua maioria adolescentes e jovens que arriscam a vida viajando em cima ou nas laterais dos vagões dos trens. A campanha “Você viaja fora dos trens e o perigo viaja com você” fará um trabalho de conscientização sobre o risco do ato.

Ampliada comunicação de multas de trânsito e reboques

Multas e reboques de carros serão avisados por SMS ou e-mail. Segundo o vereador Felipe Michel, um dos autores do projeto e presidente da Comissão de Transportes, a comunicação com o cidadão vai melhorar. "Quantas vezes o motorista vai buscar o carro e começa a saga para descobrir para onde foi? Quantas vezes a multa não chega pelo correio? O cidadão será informado sobre prazos de pagamento para não desembolsar ainda mais", explicou.

Vítimas de trabalho escravo mais amparadas

A Alerj aprovou o projeto da deputada Marina do MST (PT) que amplia o apoio a vítimas de trabalho escravo. Além de atendimento nas áreas da assistência social, jurídica, saúde (incluindo odontológica), habitação e transporte, os trabalhadores receberão Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado.

PICADINHO

O Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos premia projetos desenvolvidos por estudantes de Engenharia da Universidade Iguaçu. Hoje, às 15h, no Clube de Engenharia.



A instituição sociocultural Cinema Nosso realiza, hoje, às 18h, sessão gratuita do primeiro episódio da série “Os Quatro da Candelária”. Inscrições: https://abrir.link/jFAit

O evento "Cidades Cidadãs e Inteligentes: O Caso do Rio de Janeiro", com a presença de Mauro Osório da Silva, acontece hoje, às 19h, com transmissão pelo YouTube.