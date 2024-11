Publicado 27/11/2024 05:00

O prefeito eleito de Piraí e ex-governador, Luiz Fernando Pezão, trabalha nos bastidores para tentar reverter parte dos 8 vereadores de oposição que foram eleitos em outubro. A oposição em Piraí (capitaneada pelo deputado estadual Gustavo Tutuca) fez 8 dos 11 vereadores. Aos 69 anos de idade, Luiz Fernando Pezão venceu a disputa pela prefeitura com 100% das urnas apuradas totalizando 58,58% dos votos contra 41,42% de Arthur Tutuca. Habilidoso e muito forte nos bastidores, Pezão e seus interlocutores já iniciaram algumas conversas. A grande negociação entre os parlamentares está em torno do nome de quem será o novo presidente da Câmara de Piraí. Os vereadores Junior Rocha, Junior Dentista e Mário Hermínio, que é o atual presidente, estão no páreo.

Rio e Niterói unidos para sediar o Pan 2031

Pan 2031 pode ter competições esportivas no Rio de Janeiro e em Niterói. - Divulgação

Pan 2031 pode ter competições esportivas no Rio de Janeiro e em Niterói.Divulgação

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, o prefeito e o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Eduardo Cavaliere, elaboraram uma proposta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O plano inclui competições em ambos os lugares. As equipes das prefeituras já trabalham integradas no desenvolvimento do projeto. "Será extraordinário para o esporte, o turismo e a economia de ambas as cidades”, destacou Neves.

General Braga Netto de bem com a vida

O general Braga Netto, hoje militar da reserva, filiado ao Partido Liberal, foi ministro-chefe da Casa Civil, de 2020 a 2021, e ministro da Defesa, de 2012 a 2022, durante o governo Jair Bolsonaro. Depois de ter seu nome arrolado na investigação de tentativa de golpe de estado pela PF, tem mantido sua rotina, frequentando a mesma academia de musculação de sempre, em Copacabana. Quando provocado, ele responde: "tudo narrativa".

Os números que atormentam o caixa do Rio

A Alerj discute a Previdência do Estado que todo ano precisa de um complemento de cerca de R$ 30 bilhões para zerar seu déficit. "Temos mais servidores inativos e pensionistas que ativos que, em tese, teriam que financiar num regime de contribuição os inativos. Problema estruturalmente complexo. Cerca de 200 mil ativos para financiar 250 mil inativos em grandes números", afirma o deputado André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento.

PICADINHO

O seminário "A Inteligência Artificial na Cultura" acontece hoje, de 8h30 às 17h, na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no Centro.



Simone Santos lança "Mulheres Poderosas – Histórias Inspiradoras de Empreendedorismo Feminino" hoje, às 18h, na Livraria da Travessa em Icaraí, Niterói.



O documentário “Só Cartola”, com shows de Nelson Sargento e Elton Medeiros, será apresentado hoje, às 21h, no espaço do Estação Net Rio, em Botafogo. Grátis.