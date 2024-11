Publicado 23/11/2024 05:00

A eleição da Academia Brasileira de Letras, dia 11 de dezembro, para o lugar do poeta Antonio Cicero, morto em 23 de outubro, até então disputada por 15 candidatos, tem mais um aspirante. Os cotados são o jornalista, escritor e roteirista Tom Farias, o escritor e diplomata Edgard Telles Ribeiro, e, agora entrou na luta pela vaga, Carlos Cardoso. Engenheiro de formação, entusiasta dos audiolivros e da propagação da poesia através de multiplataformas, Cardoso tem no currículo prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo livro “Melancolia”, da Jornada Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento entre os povos, da Unesco, e o La Palma D'Oro di Assissi-Pax, da Itália, entre outros. A princípio, os acadêmicos têm simpatia em manter um poeta na cadeira 27.

Museu Nacional pode virar patrimônio cultural do Rio

O Museu Nacional, a mais antiga instituição científica do Brasil, pode ser declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio. Vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fica localizado na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte. O tombamento consta no projeto da deputada Verônica Lima (PT) que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou em segunda discussão e foi enviado ao governador Cláudio Castro para veto ou sanção. A declaração de patrimônio imaterial não impede a realização de obras, reformas e benfeitorias.

Botão do pânico volta à pauta da Alerj

A Alerj analisa projeto da deputada Tia Ju (REP), que altera a Lei 8.421/19, e implementa o "botão do pânico" para alertar a unidade de segurança mais próxima se escolas estiverem sob ações violentas. A proposta é incluir situações de risco iminente e que o dispositivo seja físico ou virtual.

O protagonismo do Brasil no G20 com tributação de super-ricos

Tributação de super-ricos. Para o advogado tributarista Leonardo Aguirra, "o país reforçou posição no G20 sobre a política fiscal global, incluindo a tributação da renda das multinacionais (com receita superior a 750 milhões de euros anuais em 15%) e de altas rendas dos indivíduos". Atualmente, 36 países implementaram a tributação dessas empresas, incluindo Japão, Canadá e Reino Unido.

PICADINHO

"E por falar em memórias", de Regiane Jesus, será lançado hoje, às 15h, no Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca.



Renato e Seus Blue Caps se apresenta hoje, no 1º encontro de fãs da banda, considerada a mais longeva do planeta, a partir das 17h, no Sport Club Mackenzie, no Méier.



Hoje e amanhã, o Iate Clube do Rio de Janeiro será sede da Rio Women’s Cup. O evento terá as presenças das velejadoras Renata Pellicano Grael e Andrea Soffiatti Grael.