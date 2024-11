Publicado 20/11/2024 05:00

Os espaços de comercialização destinados a produtores da agricultura familiar nas Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa), chamados de Pavilhão do Produtor Rural, devem destinar, ao menos, 30% para alimentos orgânicos, agroecológicos e oriundos de hortas urbanas. A determinação é do projeto de lei do deputado Val Ceasa (PRD), que a Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) analisa. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta. “A busca por alimentos produzidos de maneira mais sustentável vem ganhando espaço a cada dia. Os consumidores estão atentos a novas tendências com apelo social, ambiental e preocupados com a própria saúde, o que impulsiona a demanda de alimentos orgânicos”, afirmou o parlamentar.

Argentinos evitam falar do plano para matar Lula

Presidentes Lula e Javier Milei se cumprimentaram de maneira fria no G20 - AFP

A comitiva diplomática argentina presente no G20 ficou constrangida ao tomar conhecimento que auxiliares do primeiro escalão do Governo Jair Bolsonaro tiveram seus nomes envolvidos numa trama que culminaria nos assassinatos do presidente Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Procurados, os diplomatas argentinos evitaram comentários para não expor a amizade entre Bolsonaro e o presidente Javier Milei. Segundo a PF, o plano foi discutido em uma reunião realizada na residência do general Braga Netto.

Petrópolis, na Região Serrana do Rio, negocia com devedores

O programa Concilia Petrópolis, oferece, até o dia 22, na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta, a oportunidade de negociar débitos com a Prefeitura. Os devedores podem ganhar desconto de até 100% nos juros e multas. A medida pode beneficiar 39 mil pessoas físicas ou jurídicas.

Melhores condições a trabalhadores

O Rio pode ter o programa "Empresa Responsável, Empregado Saudável" e o selo "Empresa comprometida com o trabalhador". O projeto do deputado Márcio Canella (União) já vale para empresas que tenham dez trabalhadores. Quem tiver mais de 100 funcionários, entre outras medidas, deverá implantar ginástica laboral e refeitório. A adesão, voluntária, é renovada por dois anos. Se houver uso indevido do selo, a multa é de 5 mil UFIR-RJ.

PICADINHO

O Instituto AEGEA e Águas do Rio, através da Lei de Incentivo à Cultura, formaram 105 jovens na primeira turma de cultura gamer da DiversiGames.



Van Furlanetti segue com o espetáculo “Relatos de Viagem” com participações de Alexandra Richter, Diogo Bonfim, Dira Paes e Suzy Brasil. Sextas-feiras e sábados de novembro, às 20h, no Teatro Candido Mendes, em Ipanema.



O espetáculo infantil "Expedição Maria Felipa" será apresentado em sessão única como parte das celebrações do Dia da Consciência Negra. Hoje, às 16h, no Centro Cultural Correios, em Niterói. Grátis.