Publicado 18/11/2024 05:00

Presidente da Comissão Especial do Autismo e vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Vereadores do Rio, Marcio Ribeiro foi eleito em 2021 com mais de 19 mil votos e reeleito no pleito deste ano 56.770 votos. Ele possui experiência profissional variada tendo atuado, entre outras funções, como assessor da vice-presidência de esportes da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), presidente da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas (RioCop) e subprefeito da Grande Tijuca.

SIDNEY: A inclusão de pessoas com deficiência deverá ser uma das suas bandeiras na nova legislatura. O que o senhor pretende fazer?

MARCIO RIBEIRO: Durante meu mandato, criamos mais de 20 leis pela causa - a principal delas, a lei que priorizou as pessoas com deficiência e doenças crônicas a se vacinarem contra a Covid-19. Também nos tornamos um dos principais interlocutores das instituições que cuidam de pessoas com deficiência junto ao poder público municipal. Nesse período, nossa principal vitória foi o aumento de quase 40% no convênio que eles têm com a prefeitura. No próximo mandato, nosso foco principal, além da criação e fiscalização de leis em prol das pessoas com deficiência, será aumentar o número de mediadores nas escolas e o de centros especializados para o tratamento de pessoas com deficiência (PCDs), como por exemplo, o centro de tratamento do espectro autista, localizado no Instituto Oscar Clark.

Numa cidade onde se comercializam aves nas feiras e matam capivaras nas lagoas, o que é preciso ser feito para coibir estas barbaridades?

É lamentável que ainda enfrentemos estas situações. Como vereador, considero essencial promover a proteção dos animais e garantir a preservação do nosso meio ambiente. Trabalharei para fortalecer a fiscalização nas feiras, garantindo que as leis de proteção animal sejam cumpridas e os responsáveis punidos. Outra medida importante será a criação de programas de reabilitação e adoção de animais resgatados, promovendo alternativas para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. É fundamental que, como sociedade, entendamos a importância de proteger nossas fauna e flora, e farei o possível para que essa luta seja uma prioridade na nossa legislatura.

As escolas públicas deveriam investir mais em atividades físicas. Tem recursos para isso?

A prática de atividades físicas nas escolas públicas é, sem dúvida, essencial para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem investido em programas voltados para esse objetivo. Além da educação física, que é uma disciplina obrigatória, também existe o projeto "Rio em Forma", para levar atividade física gratuita em cada cantinho da cidade. Muitas vezes, essas atividades são realizadas no contraturno escolar em clubes e praças, proporcionando uma oportunidade para que os jovens se mantenham ativos e saudáveis. Podemos aprimorar a oferta de atividades físicas nas escolas, especialmente considerando que as contas públicas estão equilibradas e, provavelmente, há recursos disponíveis para esta iniciativa.

Há muita reclamação sobre as filas do Sistema de Regulação (Sisreg). De que forma é possível resolver este problema?

Com a criação das Clínicas da Família, houve um aumento significativo no número de consultas e, consequentemente, na demanda por diagnósticos. Este crescimento gerou uma pressão maior sobre o Sisreg, resultando em filas mais longas. É possível, sim, resolver este problema com a criação de mais Super Centros como o de Benfica, que tem como finalidade atender as principais demandas de saúde da população carioca em um local acessível, moderno, com qualidade e tecnologia de ponta.

O senhor tem se empenhado na busca de programas de controle de enchentes da Grande Tijuca. O que é mais grave ali?

Como subprefeito da Grande Tijuca, inauguramos ao lado do prefeito Eduardo Paes, o programa de controle de enchentes, que inclui os reservatórios da Praça Niterói, Praça da Bandeira e Praça Varnhagen, além do desvio do Rio Joana, que direciona parte da água para um deságue independente na Baía de Guanabara. O mais grave ali eram os grandes alagamentos e, com o programa de controle de enchentes finalizado, eles foram extintos. Agora estamos tentando a transposição do Rio Maracanã para reduzir ainda mais o fluxo das águas, diminuindo as chances de pequenos alagamentos, além de resolver os problemas de microdrenagem na região.

Qual é o mais importante tema debatido durante a campanha eleitoral que a Câmara de Vereadores pode ajudar a resolver?

Segurança. A Câmara dos Vereadores pode desempenhar um papel importante na aprovação de uma força de segurança municipal, o que garantiria uma presença mais eficaz em toda a cidade, reduzindo a dependência do estado e aumentando o efetivo. Além disso, é fundamental continuar apoiando o crescimento de programas como o “BRT Seguro” e o “RioMaisSeguro”. Estas iniciativas não apenas intensificam a segurança em locais específicos, mas também promovem uma colaboração efetiva entre as forças de segurança e a administração municipal, resultando em uma resposta mais ágil e eficaz aos desafios da segurança pública.