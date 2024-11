Publicado 16/11/2024 05:00

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro abriu licitação no valor de R$ 1,4 milhão, com previsão para o dia 28 deste mês, com o objetivo de adquirir material de musculação para o Centro de Educação Física e Desportos e a Academia de Polícia Militar João VI, ambos no Campo dos Afonsos, e o Batalhão de Polícia de Choque, na Cidade Nova. Nos itens a serem adquiridos estão quatorze esteiras ergométricas, três simuladores de escadas, quatro elípticos, treze remos indoor, entre outros itens. Esta será a segunda licitação para aquisição de aparelhos de musculação pela PMERJ este ano. O órgão está com um pregão eletrônico, iniciado no dia 20 de setembro, que está em fase de lances para adquirir equipamentos com valor de edital de mais de R$ 7 milhões.

Comlurb ganha veículo elétrico com energia renovável

Utilitário elétrico da Comlurb vai transportar alimentos doados - Divulgação/Comlurb

O Banco de Alimentos da Comlurb, o primeiro do Rio, no EcoParque do Caju, na Zona Portuária, ganhará veículo elétrico para transportar os alimentos não comercializados por estarem fora de padrões estéticos, mas em condições de consumo, que são entregues às famílias de baixa renda. O utilitário receberá carga da energia gerada pela Unidade de Biometanização, a primeira da América Latina, e produzirá biogás e a compostagem dos resíduos orgânicos.

Saneamento básico para moradores de Angra dos Reis

O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, em parceria com a Fiocruz, construiu cinco banheiros para a aldeia índigena Araponga. Foram instalados 181 biodigestores para tratar 160 mil litros de esgoto por dia, beneficiando 1.600 moradores de Angra dos Reis. A ação custou R$ 500 mil.

Fusão inédita de hospitais federais no Rio

A união dos Hospitais Universitário Gaffrée e Guinle e dos Servidores do Estado pode dar origem à maior unidade de saúde universitária do estado. A intenção do governo é doar o prédio do HFSE para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Com a junção, cerca de 500 leitos ficarão disponíveis. A medida faz parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais elaborado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

PICADINHO

Daniela canta Colla', show da cantora em homenagem aos clássicos do pai, Carlos Colla, acontece hoje no Mandarim. Praça Santos Dumont, 31, na Gávea.



A exposição "Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história" será inaugurada hoje no Espaço Cultural dos Correios. Avenida Visconde do Rio Branco, 481, Niterói.



A Artesanal Cia de Teatro fará sessões extras do espetáculo Azul, hoje e amanhã, no Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março, 66, no Centro.