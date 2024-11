Publicado 12/11/2024 05:00

Seis advogados liderados por Kaiser Motta Júnior denunciaram à presidência da 57ª subseção da OAB, no Rio, que a candidata Renata Mansur propaga fake news. “Ela induz os eleitores a concluírem que a nova sede será inaugurada na atual gestão”, explica Kaiser. A ação questiona o estágio da obra, data de inauguração e valor. "A candidata reconhece que a obra da gestão dela está atrasada", afirma. A advogada rebate e diz que a competência da reforma, que seria entregue em agosto, mas atrasou, é da seccional Rio com a seção federal. "O período eleitoral vai até dia 25. Não podemos entregar nada relacionado à obra justamente para não ser eleitoreiro. Não posso prometer entregar nada porque conheço a lei eleitoral", disse.

Bonde de Santa Teresa conquista selo Carbono Neutro

Bonde de Santa Teresa é vinculado à Secretaria de Estado de Transporte. - Rafael Campos / Divulgação

Símbolo do bairro, o Bonde de Santa Teresa ganhou, pela segunda vez, o selo Empresa Carbono Neutro após reduzir 43% nas emissões de gases do efeito estufa em relação a 2022, mesmo com mais 21% de usuários. A otimização dos equipamentos e a capacitação dos funcionários colaboraram para o feito.

Programa Morar Seguro visa moradias em áreas de risco

Tramita na Alerj projeto sobre o Programa Morar Seguro. A proposta do deputado Rafael Nobre (União Brasil) é dar mais segurança a moradias em áreas de risco, com obras de contenção e infraestrutura, reflorestamento, manejo ambiental, além de conscientização e educação comunitária aos moradores.

Projeto sobre serviços assistidos por animais

A Assembleia Legislativa do Rio analisa proposta do deputado Pedro Ricardo (PP) que regulamenta os serviços assistidos por animais. "Esta abordagem terapêutica promove melhorias significativas na saúde física, emocional e social de indivíduos de todas as idades”, declarou o parlamentar.

PICADINHO

O TRE-RJ retomou a coleta de biometria nas centrais de Atendimento ao Eleitor e Zonas Eleitorais. De segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.



A exposição de fotografias "Sabedoria em Movimento - A Arte de Cair e Levantar na Terceira Idade" segue até dia 29, das 10h às 17h, na Câmara Municipal do Rio, Cinelândia.



A sexta oficina gratuita de ESG das Naves do Conhecimento terá como tema “Transparência e Liderança Comunitária: que Papo é Esse?”. Inscrições até hoje.