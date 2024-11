Publicado 07/11/2024 05:00

Produtoras de eventos artístico-culturais e esportivos estão proibidas de comercializar ingressos de meia-entrada dividindo por categorias de beneficiários. É o que determina a lei do deputado Luiz Paulo (PSD). Pela norma, a venda dos ingressos não poderá ser separada entre "meia de estudante" e "meia de idoso", por exemplo. A regra também será estendida às empresas que realizam a comercialização de ingressos de forma presencial e/ou em meio digital. A proibição não inclui os ingressos a pessoas com deficiência que necessitem de localização específica na plateia. "Ao estabelecer cotas para diferentes categorias de beneficiários, as produtoras podem favorecer alguns grupos em detrimento de outros”, justificou o parlamentar ao apresentar o projeto.

Sustentabilidade e desenvolvimento na pauta da Casa G20

Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Zona Sul, é a Casa G20. - Redes Sociais

Infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento, sustentabilidade e inovação tecnológica foram os temas abordados no Fórum Metropolitano 2024 realizado esta semana na Casa G20, no Rio. O evento reuniu líderes políticos, especialistas em sustentabilidade, gestores públicos e representantes da sociedade civil que discutiram os desafios e as oportunidades de desenvolvimento. Entre os palestrantes, Suresh K. Reddy, embaixador da Índia no Brasil.

Palestra motivacional de R$ 72 mil a servidores do TCE-RJ

O técnico e ex-jogador de vôlei Bernardinho recebeu R$ 72.280 para fazer palestra motivacional aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pelo Dia do Servidor Público. O evento aconteceu no dia 29 antes da entrega de medalha de serviços meritórios a funcionários da Casa.

Lei capacita responsáveis de crianças com autismo

Pais e responsáveis de alunos com Transtorno do Espectro Autista se beneficiarão com um Programa de Voluntariado para aprender a lidar com essas crianças. A lei de autoria do vereador Inaldo Silva determina que o programa terá conteúdos sobre diagnóstico, inclusão escolar e recursos terapêuticos.

PICADINHO

A Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ promove hoje, às 16h, a palestra gratuita “Criação de Conteúdo e Otimização de Projetos Criativos com IA”, com a fundadora e CEO da Mastertech, Camila Achutti.



O Centro de Convenções Chico Anysio receberá quatro grandes nomes da Música Popular Brasileira: Rildo Hora, Jane Duboc, Márcia Tauil e Misael da Hora. Hoje, no Recreio.



A Fundação do Câncer participa até amanhã do FIS Week 24, um dos maiores eventos de inovação, empreendedorismo e tendências da saúde da América Latina, na Cidade Nova.