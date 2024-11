Publicado 03/11/2024 05:00

Sete a cada 10 donos de pequenos negócios não pediram empréstimos nos últimos meses porque 56% dos empreendedores estão com dívidas em aberto ou atrasadas, de acordo com pesquisa do Sebrae. Desses, 81% informaram que o percentual representa até metade dos custos mensais. Já para 15%, o valor é superior a 50% dos gastos. Para mudar a situação, foi lançado o programa Acredita, baseado em lei sancionada em outubro, com o objetivo de incentivar o crédito a juros mais baixos para empreendedores. Entre as iniciativas do projeto, o Sebrae e o BNDES lançaram um fundo garantidor que pode alavancar mais de R$ 9,4 bilhões em crédito. Na plataforma Sebrae, uma ferramenta analisa a situação financeira da empresa e projeta os valores da renegociação.

Proposta amplia ensino de libras no país

Projeto amplia inclusão de alunos com deficiência auditiva nas escolas - Divulgação

A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou, em segundo turno, texto substitutivo do senador Paulo Paim (PT) ao projeto de lei do senador Romário, que obriga o ensino da língua brasileira de sinais (Libras) a estudantes ouvintes e pais de alunos com deficiência auditiva. Se não houver recurso, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. "A proposta enriquece a todos humana e culturalmente", ponderou Paim.

Hospital Federal de Bonsucesso com processo seletivo

O edital para contratação de 2,2 mil profissionais de saúde temporários para o Hospital Federal de Bonsucesso já recebeu 81,5 mil inscritos. O prazo de inscrição termina 4 de novembro. Os cargos oferecidos são para médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos, com prioridade para profissionais que morem no município. A seleção faz parte do Programa de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro.

Tampinhas e lacres solidários na Câmara do Rio

Cadeiras de rodas podem ser trocadas por 2.500 Kg de tampinhas plásticas ou 600 kg de anéis de latinhas de bebidas. Pensando nisso, a Coordenadoria de Sustentabilidade da Câmara do Rio lançou campanha de arrecadação desses materiais, até o dia 29 de novembro, para doação a pessoas de baixa renda.

PICADINHO

O Corredor Cultural da PUC-Rio oferecerá, de amanhã até o dia 8, várias atividades gratuitas: exposições, feiras, oficinas, performances, música e workshop.



O I Encontro Nacional da História Jurídico-Econômica do Brasil, com palestras ministradas por juristas e economistas, acontece amanhã e terça-feira na Faculdade Nacional de Direito, no Centro.



Mezraq Ramli e o grupo de sopros da Texas Rio Grande Valley Univ, dos Estados Unidos, se apresentam dia 7, às 18h, no Palácio Tiradentes, dentro do projeto Música no Museu. Grátis.