O rombo nas contas do Governo estadual é um problemão tanto para esta gestão como para a próxima. A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez a previsão orçamentária para 2025 de déficit de R$ 14,6 bilhões. A receita líquida estimada foi de R$ 107,52 bilhões e despesas previstas em R$ 122,18 bilhões. O tema merecerá dois dias de discussões em plenário da Alerj, previstas para esta semana. Os relatórios aprovados pelo colegiado foram elaborados pelo deputado André Corrêa (PP), e são um retrato macabro da encrenca. André Corrêa, presidente da Comissão, observou que a política fiscal do Poder Executivo necessita implementar uma agenda de ações de incremento das receitas e redução de despesas, com vistas à obtenção de um quadro de equilíbrio fiscal. Corrêa destacou que para 2025 está previsto um déficit primário de R$ 4,86 bilhões, o que significa que o orçamento é deficitário mesmo excluindo os juros com pagamento de dívidas com a União e outras despesas financeiras.

Postos de salvamento do Rio contam com duas câmeras de segurançaMaurício Pereira/Orla Rio

Postos de salvamento do Rio receberam 22 câmeras nos 11 postos de salvamento das praias do Leme ao Leblon, na Zona Sul. Cada um tem duas câmeras de alta precisão que monitoram o calçadão e a areia, com alcance até o espelho d’água. O convênio, capitaneado pela Fecomércio, tem entre os parceiros a Orla Rio, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e o Sindicato de Restaurantes, Bares e Alimentação do Município.

Prazo maior para regularizar dívidas com a Receita

O deputado Aureo Ribeiro apresentou projeto para ampliar o prazo, de 30 para 180 dias, para que empresas optantes do Simples Nacional regularizem suas dívidas com a Receita Federal, antes de serem excluídas do regime tributário. Pela proposta, o prazo contaria a partir da notificação do Fisco.

Deputados de vários estados visitam a Alerj

Hoje, 15 deputados estaduais de outros estados farão, a partir das 11 h, uma visita guiada ao Palácio Tiradentes. Os parlamentares participarão da cerimônia de lançamento da 27ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) que acontecerá em dezembro, no Rio.

PICADINHO

CaRIOca ProgFestival 2024 - 7ª edição acontece hoje e amanhã no Centro da Música Carioca, na Tijuca, e 1º e 2 de novembro no Theatro Municipal João Caetano, em Niterói.



O livro “Rio de Janeiro Século XIX”, de Pedro Fonseca, será lançado pela Ibis Libris Editora. Hoje, das 18h às 21h, no Estação Net Rio, em Botafogo.



Hoje e amanhã acontece o seminário “Memórias da resistência: museus, democracia e justiça 60 anos depois do golpe de 1964”, no Museu Histórico Nacional, no Centro.