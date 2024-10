Publicado 29/10/2024 05:00

Mesmo diante das abstenções, a voz das urnas no segundo turno da eleição em todo o Brasil sinalizou que o eleitor quer mais resultados administrativos do que radicalismos ideológicos. A vitória esperada de Rodrigo Neves (PDT), em Niterói, reserva memória de suas gestões anteriores, quando contou com técnicos de qualidade no controle do planejamento, orçamento e finanças. Ele venceu Carlos Jordy, conhecido justamente por ser "brigão" e porta-voz da extrema direita. Em Petrópolis, o eleitor fez uma leitura de ordem mais geral. O cidadão não queria o PSOL no poder municipal. Hingo Hammes (PP) venceu bem nos dois turnos. Os 74,74% de domingo demonstram a superioridade. Bolsonarista, ele soube dosar seu pensamento conservador e os compromissos de melhorar a vida do cidadão que está farto de desesperança.

Sociedade civil encaminhará propostas para G20

O Palácio Tiradentes durante 46 anos foi sede da Assembleia Legislativa - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

O Palácio Tiradentes durante 46 anos foi sede da Assembleia LegislativaThiago Lontra/Divulgação Alerj

O Palácio Tiradentes, palco da história política do Brasil, sediará, de 4 a 8 de novembro, a Jornada G20 do Fórum da Alerj. Representantes da sociedade civil, empresas e especialistas de políticas públicas vão debater soluções inovadoras e sustentáveis para desafios globais. A reunião vai gerar um documento que será encaminhado à cúpula do G20. Inspirado no G20 Social, o evento será gratuito e aberto à participação do público.

Luciano Mattos ganha festa concorrida

O salão do Palácio da Cidade foi pequeno para a festa de entrega da Medalha de Mérito San Tiago Dantas, uma das maiores distinções da PGM-RJ ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Luciano Mattos. A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Paes. A honraria que leva o nome de San Tiago Dantas, que foi jurista, jornalista, escritor e professor de Direito e político, é uma distinção especial. "É uma honra que muito me emociona receber essa medalha, o que reforça o compromisso com a atuação em prol da sociedade e da justiça pública. Esse reconhecimento, recebido das mãos do subprocurador-geral do município do Rio, Carlos Raposo, não só valoriza o trabalho realizado, mas também destaca a importância da união entre as instituições em defesa dos interesses da população carioca".

Deputado esclarece trabalho de Comissão de Segurança

O deputado Márcio Gualberto, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, esclarece que o trabalho realizado é uma intermediação entre os representantes dos mais diferentes cargos dentro da Polícia Civil e o Governo do Estado, pois os policiais estavam receosos de não serem ouvidos e atendidos durante a regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Civil.

PICADINHO

Comissão de Cultura entrega hoje, na Alerj, o Diploma Heloneida Studart de Cultura a 100 instituições e personalidades do setor no Rio de Janeiro.



A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro promove o projeto “Codin Incentiva” para associados da Federação das Indústrias (Firjan). Hoje, na sede da instituição, no Centro.



As companhias coreanas Goblin Party e Art Project BORA se apresentam na 22ª edição do festival Dança em Trânsito. Amanhã, no Espaço Tápias, na Barra da Tijuca. Grátis.