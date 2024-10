Trabalho infantil no estado do Rio de Janeiro registra queda na comparação com os dados de 2023 - Reprodução: redes sociais

Trabalho infantil no estado do Rio de Janeiro registra queda na comparação com os dados de 2023Reprodução: redes sociais

Publicado 23/10/2024 05:00

O trabalho infantil diminuiu no 1º ano do Governo Lula. É o que constata o especialista no tema e advogado Ariel de Castro Alves, do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O resultado tem relação com o novo Bolsa Família, que condiciona a matrícula e frequência escolar das crianças e adolescentes para o recebimento do benefício por suas famílias. E a retomada das fiscalizações de enfrentamento ao trabalho infantil realizadas pelos auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio da Polícia Federal. No Rio de Janeiro, existem 31.409 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Dado que a população estimada na faixa etária de 5 a 17 anos no estado era de 2.623.544 em 2019, o universo de crianças e adolescentes trabalhadores equivalia a 1,2% do total, abaixo da média nacional que era de 4,8% do total.

Investidores do Rio de olho no IPCA-15

Tarifa de energia elétrica é um dos índices que influencia o IPCA-15 - Fernando Frazão/Agência Brasil

Tarifa de energia elétrica é um dos índices que influencia o IPCA-15Fernando Frazão/Agência Brasil

No Brasil, a divulgação do IPCA-15 de outubro para o mercado será amanhã e o que se espera é 0,49% na variação mensal, em comparação com os 0,13% observados em setembro. Essa aceleração será puxada principalmente pela tarifa de energia elétrica residencial e pelos preços das carnes. Também está prevista para esta semana a divulgação dos dados da arrecadação da Receita Federal, que devem confirmar o forte ritmo de crescimento das receitas federais observado nos últimos meses.

Rio passa a ter Semana do Lixo Zero

Lei da deputada Martha Rocha institui a Semana do Lixo Zero no Calendário Oficial do estado do Rio de Janeiro no fim de outubro. O objetivo é buscar soluções para a redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de resíduos sólidos, além do fim do encaminhamento a aterros sanitários.

Família Castro: 2026 está logo ali

Nos corredores do Palácio Guanabara não se fala em outra coisa. Nas próximas eleições, a atual primeira-dama Analine Castro tentará vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília. Enquanto isso, o governador Cláudio Castro deve ir para a briga pelo Senado Federal.

PICADINHO

O Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro realizará o evento “Notáveis do Rio de Janeiro”. Entre os homenageados, o ministro do STF Luiz Fux. Amanhã, às 19h, na Câmara Municipal.

O IUPERJ realiza encontro com os professores Theófilo Rodrigues, Giulia Gouveia e Guilherme Simões com o tema: “O que dizem os resultados das eleições municipais?”. Hoje, às 18h30, na Candido Mendes Unidade Ipanema.



“A Lira dos 20 Anos - O Musical”, de Paulo César Coutinho, chega ao Teatro Ipanema Rubens Corrêa para apresentações nos dias 25, 26 e 27 de outubro.