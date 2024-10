Publicado 18/10/2024 05:00

Giovanna Venture, primeira mulher trans suplente de vereadora em Teresópolis, pelo Solidariedade, participa da seletiva para o programa de embaixadores da Brazil Conference at Harvard & MIT 2025, evento anual organizado por estudantes brasileiros de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Cinco brasileiros que promovem mudanças sociais serão escolhidos para um dos maiores eventos que reúne diversos segmentos da sociedade para discutir desafios e oportunidades do Brasil. “Ser parte desse processo é uma vitória para mim e todas as pessoas que enfrentam barreiras todos os dias por serem quem são. Meu objetivo é dar voz às nossas causas e mostrar que a diversidade é essencial para a transformação social no Brasil”, destaca.

Vereador por um dia: o debate juvenil

Plenarinho na Câmara de Vereadores do Rio acontece desde 2021 - Paulo Portilho

Cerca de 120 crianças e adolescentes de várias regiões do estado do Rio de Janeiro farão hoje ocupação simbólica na Câmara Municipal para debater políticas públicas, a partir de suas vivências. "Estamos preparando futuras lideranças conscientes, críticas e comprometidas com uma sociedade mais justa e inclusiva", afirmou a vereadora Thais Ferreira (PSOL), presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que conduzirá o "Plenarinho".

Placas solares regulam abastecimento de água

A concessionária Águas do Rio, que abastece 12 municípios do interior, está instalando placas solares para fornecer energia às unidades que monitoram a pressão das redes de abastecimento e reservatórios na região. Os equipamentos identificam falta d'água, extravasamentos e rompimentos de tubulações, e funcionam independentes de energia elétrica. O serviço já foi realizado, entre outros lugares, em Cantagalo, Itaocara e Cambuci.

Naturgy investe em ações sustentáveis

Empresa de gás do Rio, a Naturgy adotou sistema em que os resíduos orgânicos, que iam para aterros, viram adubo depois de compostagem. O projeto Rodando com Tampinhas, para coleta de tampinhas plásticas, tem a renda revertida para compra de cadeira de rodas. Também há coleta seletiva de pilhas, baterias e resíduos eletrônicos. A próxima meta é encaminhar 83% dos resíduos para reciclagem ou geração de energia.

PICADINHO

Prefeitura de Nova Iguaçu lança Domicílio Fiscal Eletrônico (e-Notifica). O objetivo é viabilizar a comunicação eletrônica entre o Fisco Municipal e os contribuintes.



O livro “Iniciação pelos Espíritos - Tratando as doenças da humanidade pelo xamanismo, psicodélicos e poder do Sagrado”, do maestro curandeiro Randy Gonzales, será lançado hoje, às 18h, na Livraria Argumento, no Leblon.



Amanhã, a ONG Se Essa Rua Fosse Minha, criada pelo Betinho, inaugura na comunidade Weda, em Itaguaí, o projeto Cultura na Faixa com atividades esportivas e culturais.