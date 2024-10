Publicado 16/10/2024 05:00

Prefeito eleito em Piraí, Luiz Fernando Pezão está em Brasília para reatar contatos com amigos de longa data com direito a encontros com o presidente Lula, ministros e deputados. Lula, que tem simpatia por Pezão, sinalizou uma boa relação futura entre os dois poderes. Na reunião entre eles, no Planalto, os assuntos foram criação do instituto técnico em Piraí, construção de casas populares e obras de escolas e creches. Outras pautas dos encontros são recursos para saúde, educação, infraestrutura e tecnologia. Pezão já anunciou que vai criar a Secretaria da Mulher no município. Ele também já iniciou as tratativas para o governo de transição com o atual prefeito Ricardo Passos, com trabalhos já agendados a partir da semana que vem. Nas eleições de 6 de outubro, Pezão teve 58,58% dos votos, superando Arthur Tutuca, com 41,42%. O registro da candidatura de Pezão chegou a ficar sub judice, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou sua vitória.

A diferença do marketing político na eleição

Márcio Canella, do União Brasil, foi eleito prefeito de Belford Roxo - Divulgação

Márcio Canella, do União Brasil, foi eleito prefeito de Belford RoxoDivulgação

As campanhas de Márcio Canella, em Belford Roxo, e Alexandre Ramagem, no Rio, tiveram o comando dos marqueteiros Luciano Silva e Victor Lafayett. A dupla definiu os rumos e a estratégia digital a ser seguida. A liderança de Márcio Canella do União Brasil, desde o início da campanha em Belford Roxo foi destaque com programas de TV e a produção de vídeos nas redes sociais que levaram o candidato à vitória com 62,88% dos votos. Já com Ramagem, em apenas um mês, o alcance passou de 1,3 milhão para 6 ,7 milhões de contas. E o número de seguidores do candidato cresceu em 40 mil. O impacto foi importante: Ramagem obteve 30,81% dos votos.

Vereadora questiona gastos da Secretaria de Assistência Social

Ao ler o Diário Oficial de segunda-feira (14), a vereadora Teresa Bergher ficou intrigada com um gasto no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de quase R$ 1 milhão com buffet. Um dia depois, a Secretaria fez a correção. O que era "buffet" passou a ser "contratação de empresa para realização de levantamento de conjunto de dados estatísticos da população em situação de rua".

Deputado pede investigação ampla sobre PCS LAB Saleme

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-Rio) encaminhou à ministra da Saúde Nísia Trindade ofício solicitando investigação sobre a responsabilidade do laboratório PCS LAB Saleme na infecção de seus pacientes por contaminação por HIV. O pedido inclui os contratos administrativos com a Secretaria Estadual de Saúde ou entidades da Administração Direta do Estado do Rio, tendo ou não relação com o Sistema Nacional de Transplantes.

PICADINHO

Coletânea "No Calor das Ideias – Breviário do Bem Pensar”, organizada pelo cientista político Christian Lynch e prefácio do jornalista Pedro Doria, será lançada hoje, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.



A partir de hoje, o portal do Museu da Pessoa, que é on-line, exibirá a Coleção Virtual 50 Anos da Ponte Rio-Niterói com 16 histórias de pessoas de diferentes gerações com a monumental obra.



O Centro Cultural Jardim da Babilônia recebe inscrições para 150 vagas de oficinas gratuitas do Programa Arte no Jardim a moradores do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira. Rua Santo Amaro, 4, no Leme.